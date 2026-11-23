Donald Trump lo ha detto chiaramente: la sua amministrazione punta a raggiungere oltre 1.000 lanci e rientri spaziali all’anno dal territorio degli Stati Uniti entro il 2030 attraverso la National Space Transportation Policy, atto firmato nell’agosto 2026.

Puntualmente, ecco SpaceX stabilire un nuovo record con il suo ultimo lancio di satelliti dalla California. Ieri (22 novembre), alle 13.45 ora italiana, un razzo Falcon 9 è decollato dal complesso di lancio 4E della base spaziale Vandenberg nell’ambito della missione Nrol-136 del National Reconnaissance Office (Nro) degli Stati Uniti.

Nulla di eccezionale, se non il fatto che si è trattato del secondo lancio effettuato da quella rampa in poco più di 32 ore, avendo seguito quello della missione Ussf-317 condotta sempre per la U.S. Space Force. E un intervallo così breve è entrato nella storia.

Kiko Dontchev, vicepresidente delle operazioni di lancio SpaceX, con un post sul social X ha dichiarato: «Un grande plauso alla nostra squadra della costa occidentale per aver stabilito un record mondiale: il minor tempo intercorso tra due lanci dalla rampa 4E, con 32 ore, 3 minuti e 21 secondi. È stato battuto il precedente primato di 45 ore stabilito sulla rampa 40. Il prossimo obiettivo sarà quello di arrivare a 24 ore tra un lancio e l’altro».

I lanci da record di SpaceX

Non esiste alcun premio per questo risultato, ma il fatto è significativo per dimostrare la capacità dell’azienda di Elon Musk nell’accelerare la messa in orbita di nuovi satelliti. La missione Nrol-136 ha rappresentato il sesto lancio avvenuto quest’anno dedicato all’Ufficio Nazionale di Ricognizione (appunto, Nro) e tutte le missioni sono state eseguite dal Falcon 9, razzo di punta di SpaceX, e hanno portato in orbita terrestre bassa satelliti classificati e dedicati alla raccolta di informazioni, ovvero risorse che costituiscono una rete capillare di sensori orbitanti progettata per fornire la sorveglianza più frequente e tempestiva di varie località in tutto il mondo.

La procedura è stata perfetta: circa due minuti dopo il decollo il primo stadio del Falcon 9 si è separato da quello superiore che ha proseguito il volo con il carico utile. Il primo stadio ha quindi invertito la rotta ed è tornato alla base di Vandenberg atterrando nella «Landing Zone 4» circa sette minuti e mezzo dopo il lancio.

Particolare importanza per queste missioni sono le comunicazioni: la protezione di ciò che ogni satellite rileva, elabora e ritrasmette alle stazioni terrestri può infatti essere oggetto di intercettazioni e disturbi, per questo è fondamentale mantenere massimo riserbo sulle tecnologie imbarcate su questi satelliti.

Le missioni Nro

Il vettore recuperato ieri dopo il lancio, chiamato B1097, ha completato il suo undicesimo volo poiché era lo stesso che era stato utilizzato per il lancio del satellite per monitoraggio oceanografico Sentinel-6B della Nasa nella missione Nrol-172, della missione Ussf-259 per la U.S. Space Force e di otto missioni Starlink.

La missione Nrol-136 è stata anche il quindicesimo lancio dedicato alla costruzione della cosiddetta «architettura operativa» dell’Nro: i satelliti che la compongono sono stati sviluppati grazie a una collaborazione tra SpaceX e l’azienda della Difesa Usa Northrop Grumman.

Secondo quanto riportato sul sito web della missione, tale costellazione è progettata per ampliare la copertura e migliorare la robustezza delle operazioni di intelligence statunitensi nello spazio. L’Nro aveva quindi iniziato a dispiegare la costellazione nel maggio 2024 con il lancio della missione Nrol-146 e proseguita con la Nrol-179 del 19 giugno 2026. Il video del lancio è visibile sul canale Youtube SpaceX NROL-136