GWM e Findomestic, nuova partnership finanziaria per l’Italia

A pochi mesi dall’ingresso ufficiale sul mercato italiano, GWM rafforza la propria strategia di sviluppo nel nostro Paese attraverso una nuova partnership nel settore dei servizi finanziari. La filiale italiana del gruppo automobilistico cinese ha infatti siglato un accordo con Findomestic, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei clienti e della rete dei concessionari una gamma articolata di soluzioni di finanziamento.

L’intesa punta a rendere più semplice e flessibile l’accesso alla gamma GWM, affiancando alle formule di finanziamento tradizionali proposte pensate per adattarsi alle diverse esigenze di privati e imprese. L’offerta comprenderà finanziamenti rateali classici, formule con maxirata finale e soluzioni di leasing finanziario.

Proprio le formule con maxirata rappresentano uno degli strumenti attraverso cui GWM intende accompagnare il cliente nel percorso di acquisto e successiva sostituzione dell’auto. Al termine del finanziamento sarà infatti possibile valutare il passaggio a un nuovo modello del marchio, secondo le condizioni previste dalle singole offerte.

Il primo modello coinvolto dalla collaborazione sarà ORA 5, Suv di segmento C che rappresenta uno dei prodotti destinati a sostenere l’espansione del gruppo sul mercato italiano. Il modello è disponibile con diverse tipologie di alimentazione, dalla motorizzazione benzina a quella completamente elettrica, fino alla soluzione full hybrid Hi2 sviluppata da GWM.

La partnership con Findomestic è destinata tuttavia ad allargarsi progressivamente all’intera gamma che GWM introdurrà in Italia. Tra i prossimi arrivi figurano GWM Haval e GWM Tank 300, due modelli che porteranno sul mercato italiano ulteriori proposte del gruppo, ampliandone la presenza nei diversi segmenti.

“GO WITH MORE” è il motto scelto da GWM per accompagnare la propria espansione internazionale e, secondo Giuseppe Lovascio, COO di GWM Italia, la collaborazione con Findomestic si inserisce proprio in questa strategia. “La scelta di un partner di primo piano come Findomestic è alla base della nostra strategia di radicamento in Europa. Il nostro motto è «GO WITH MORE», per questo cercheremo di offrire sempre servizi d’avanguardia, anche per quanto attiene ai servizi finanziari”, spiega Lovascio.

Per Findomestic, l’accordo rappresenta invece un ulteriore passo nel percorso di consolidamento della propria presenza nel comparto automotive, mettendo a disposizione di GWM l’esperienza maturata nel credito al consumo e nei servizi finanziari legati alla mobilità.

“Siamo soddisfatti di avviare questa partnership con GWM”, sottolinea Letizia Alviano, Responsabile Mercato Mobility Findomestic. “Si tratta di un’ulteriore tappa nel percorso di Findomestic a supporto dell’evoluzione del mercato automotive e metterà la nostra esperienza e le nostre soluzioni finanziarie al servizio dello sviluppo del brand in Italia, della sua rete e dei suoi clienti. Condividiamo l’obiettivo di rendere l’accesso alle nuove soluzioni di mobilità sempre più semplice e vicino alle esigenze delle persone”.

L’accordo arriva in una fase importante per GWM, che sta progressivamente costruendo in Italia la propria rete commerciale e ampliando l’offerta di modelli con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio nel mercato automobilistico nazionale. Accanto alla disponibilità di nuovi prodotti, la possibilità di proporre formule finanziarie differenziate diventa così uno degli strumenti attraverso cui il costruttore punta a rendere più accessibile la propria gamma e a sostenere lo sviluppo della rete di dealer.

Con l’arrivo dei prossimi modelli, la collaborazione tra GWM e Findomestic è destinata quindi ad accompagnare l’espansione del marchio in Italia, estendendo progressivamente le soluzioni finanziarie all’intera gamma.