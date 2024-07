Le ultime tendenze per gli abiti da sposa

Il settore del bridal è sicuramente uno tra i meno influenzabili dalla moda, questo perché ogni donna sceglie il suo abito in base alle proprie preferenze senza assecondare le tendenze. Se poi i trend del momento combaciano alla perfezione con lo stile della sposa allora è un altro discorso.

Ogni donna riesce a esprimere almeno un tratto della sua personalità con l'abito da sposa, quest'ultimo infatti è uno dei mezzi d'espressione più sinceri che porta alla luce tutti le caratteristiche più nascoste. Quest'anno a spopolare sono due opposti: i modelli puliti ed eleganti, dal tessuto sobrio, e i modelli più estrosi, con pizzo, corpetti e tanti strass.

Ma cosa accomuna i modelli puliti dalle linee dritte ai corsetti romantici con tanto di pizzo? Le maniche lunghe. Quest’anno infatti sono tantissimi i modelli che sposano questo dettaglio, un particolare così importante da rendere qualunque abito sofisticato.

Altra tendenza di stagione? Ricamare una frase sul velo da dedicare al compagno di vita. Iniziata da Hailey Bieber nel 2019 per il suo matrimonio con Justin Bieber, dove il velo del suo abito realizzato da Virgil Abloh per off-white recitava «Till death do us part» oggi viene riproposto da tante, come Diletta Leotta con «All I Ever Wanted» e Cecilia Rodriguez citando delle strofe di Biagio Antoniacci «Quanta vita c'è in questa vita insieme a te».

