I suggerimenti dalle passerelle per il look di Capodanno 2023

Il 2023 volge ormai al termine e non esiste modo migliore per salutare il nuovo anno se non indossando glitter e paillettes. Che sia una festa in casa o in discoteca, l’importante è dire addio al vecchio anno in grande stile, nel proprio stile, e senza dimenticare l’intimo rosso! In queste occasioni, dove la paura di osare non spaventa e si fa strada l'euforia, diventa molto divertente azzardare con abiti che esprimono al meglio la propria identità.

Lasciando l’esuberanza prendere il sopravvento per una notte, abbiamo selezionato alcuni look di sfilata da cui prendere ispirazione.

C’è infatti chi fa dell’esuberanza il suo marchio di fabbrica, come le passerelle di Moschino. La stessa esuberanza che il marchio Genny decide di raccontare in modo più sensuale, grazie a un lungo abito a rete color oro. Per Schiaparelli invece il capodanno si rivela più raffinato con i gioielli che diventano protagonisti mentre Valentino non abbandona le paillettes ma sfoggia una cravatta - must di stagione - su una camicia bianca per un outfit non convenzionale. Blumarine opta per un look dal carattere ruggente mentre Givenchy è estremamente elegante dal tocco retrò grazie ai lunghi guanti e al taglio midi dell'abito.

Schiaparelli FW 23/24

L’uomo invece, per prepararsi ad affrontare la notte più attesa dell’anno, non abbandona il velluto ma può sbizzarrirsi giocando con giacche over e revers fantasia. Etro infatti per l’occasione offre una classica giacca nera doppiopetto con revers dalla fantasia floreale mentre, se la voglia di far festa trabocca, Emporio Armani ha una giacca ricoperta di paillettes perfetta per l’occasione. Fendi riflette sul concetto di eleganza e ci regala un completo grigio raffinato e originale con cristalli luminosi. L’uomo di Valentino ama stupire, infatti su un total black abbina una sfolgorante giacca argento con punti luce ricamati.