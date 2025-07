Mondiale per Club, la classifica dei premi guadagnati: comanda il Psg

Ricchi e vincenti, in questo ordine di importanza. Le squadre che hanno superato la prima fase del Mondiale per Club voluto dalla Fifa allargato a 32 club hanno staccato il biglietto giusto della lotteria, a prescindere dall’esito finale della competizione. Psg o Chelsea, chiunque alzerà al cielo di New York il bellissimo trofeo della prima edizione maxi del mundialito per club sarà anche chi tornerà a casa con l’assegno più importante da incassare.

Ma va detto che mai come questa volta “comunque vada sarà un successo”. Lo spiega la classifica dei premi e bonus raccolti nelle prime 62 partite del torneo stimata dal quotidiano spagnolo Marca, in attesa dei dati ufficiali e del nome del vincitore.

Premessa: il peso del bonus iniziale era diverso da club a club e questo ha influito non poco sull’incasso finale anche a parità e oltre di cammino nelle varie fasi del torneo. Questione di appeal commerciale. Le 12 europee, ad esempio, si sono viste riconoscere un minimo di 10,9 milioni di euro per la sola partecipazione con un massimo di 32,8 riservato al Real Madrid di Florentino Perez, mentre il premio iniziale garantito per Centro e Nord America, Asia e Africa (8,1 milioni) o per l’Oceania (3,05 milioni) è stato nettamente inferiore.

Mondiale per Club, quanto hanno guadagnato i club (Top 10)

Ecco la classifica di quanto hanno guadagnato i club nel corso del Mondiale per Club allargato della Fifa. Si tratta della somma dei bonus garantiti all’ingresso e di quanto racimolato attraverso i risultati sportivi nella prima fase e poi con i passaggi ai turni successivi:

Paris Saint German – 92,23 milioni di euro (27,8 garantiti)

Chelsea – 76,63 milioni di euro (11,6)

Real Madrid – 72,89 milioni di euro (32,8)

Fluminense – 52,32 milioni di euro (13,09)

Bayern Monaco – 48,97 milioni di euro (27,8)

Borussia Dortmund – 45,43 milioni di euro (23,4)

Manchester City – 42,51 milioni di euro (30,9)

Palmeiras – 34,26 milioni di euro (13,09)

Inter – 32,25 milioni di euro (21,6)

Al Hilal – 29,39 milioni di euro (8,22)

Leggi anche: