Wimbledon, il trionfo di Sinner. Nessun italiano era mai riuscito ad alzare la coppa

Jannik Sinner è il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon. Batte Carlos Alcaraz giocando una partita splendida e vendica così la sconfitta del Roland Garros. Freddo, determinato, efficace in tutti i colpi e alla fine finalmente si scioglie in un grande abbraccio con tutta la sua famiglia. E’ il numero uno al mondo e lo conferma sul campo più famoso del mondo davanti ai reali d’Inghilterra e al re di Spagna. Alla fine Jannik abbraccia tutti ma il più bello è per la mamma. Ha battuto un grandissimo avversario, Carlos Alcaraz ha lottato come un leone ma stavolta non c’è stato niente da fare contro Sinner. Jannik ha vinto tre dei quattro grandi tornei del mondo: Australia, Us Open e Wimbledon. A Parigi è arrivato a un passo dal successo ma vincere sull’erba di Londra è la cosa più bella che c’è per chi gioca a tennis.

Primo set Alcaraz, poi Jannik decolla

L’inizio è molto timido sia da parte di Sinner che di Alcaraz, i due sembrano studiarsi quasi si conoscessero poco. Poi Sinner ottiene il break e si porta sul 4-3, sembra poter gestire la partita ma commette troppi errori nel dritto e Alcaraz infila tre game consecutivi che lo portano a vincere il primo set. Ma l’azzurro cresce di condizione, il servizio che nel primo set non funziona comincia a dare soddisfazioni al Jannik che all’inizio del secondo set conquista subito il break e poi lo mantiene fino a vincere il secondo set 6-4. Sinner gioca meglio dell’avversario soprattutto nei colpi da fondo campo, Alcaraz è in difficoltà e le percentuali del servizio di Jannik dicono tutto: partito dal 55% Sinner sale al 67 e poi al 68 mentre Alcaraz cala nel terzo set crollando al 43%. La partita va avanti in assoluto equilibrio fino al 4-4 poi Sinner piazza due risposte eccezionali e strappa il servizio all’avversario portandosi 5-4 per poi chiudere trionfalmente il quarto set a suo favore sul 6-4.

Alcaraz in difficoltà ma reagisce

Lo spagnolo è in difficoltà e Sinner gioca invece un gran tennis. Sull’1-1 piazza due risposte eccezionali e strappa il servizio ad Alcaraz che si rivolge alla sua panchina. “Perchè tira così tanto più forte di me da fondo campo?”. E’ il momento di raccogliere per Jannik che non si distrae e mantiene il proprio servizio anche se Alcaraz reagisce e ha due palle-break che Sinner annulla per portarsi sul 5-3, poi Alcaraz mantiene il servizio, ma Jannik non si fa intimidire e chiude 6-4.

E’ il trionfo, la festa tutta italiana può iniziare. Jannik riceve la coppa dalla Principessa Kate. Alcaraz rende onore a Jannik: “Hai giocato un grande tennis, coltiviamo la nostra amicizia fuori dal campo e la nostra rivalità in campo”. Sinner sorride durante la conferenza, c’è grande FairPlay-play tra Sinner e Alcaraz: “Grazie a Carlos per il giocatore che sei, ma abbiamo un ottimo rapporto tra noi e hai un grandissimo team. A Parigi la sconfitta è stata durissima, ma alla fine non importa come vinci e come perdi. Devi capire perchè hai perso e andare avanti. Ho cercato di farlo”.