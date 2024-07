I campioni di stile di Wimbledon 2024

Fino al prossimo 14 luglio, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Wimbledon. Il torneo di tennis più prestigioso e antico al mondo — giunto alla sua 137esima edizione — rappresenta la terza prova stagionale dello Slam e vede tra i suoi protagonisti Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo. Ad attirare l’attenzione di appassionati e curiosi non sono però soltanto i giocatori in campo, ma anche gli ospiti eccellenti, con i loro look ricercati.

Un legame millenario, quello tra tennis e moda affonda le sue radici nell’epoca vittoriana, quando lo sport divenne popolare tra l’élite, successivamente trovando nelle giornate di Wimbledon il palcoscenico ideale per uno stile capace di fondere eleganza e comfort. Se infatti si può affermare che la maison del lusso abbiano negli anni influito sull’abbigliamento dei giocatori — che secondo regolamento deve essere total white — è altresì vero che il tennis (o tenniscore, come ribattezzato dopo il successo di Challengers) continui ad avere un forte impatto sul modo di fare moda. «Il tennis è sempre stato molto più di uno sport» ha affermato Ralph Lauren, «official outfitter» di Wimbledon, ruolo che riveste dal 2006.

Come si crea allora il perfetto look da tribuna? Attraverso un sapiente equilibro tra capi sportivi ed elegante sartoria, per dare vita a uno stile disinvolto e contemporaneo. Via libera allora a capi di lino e cotone leggero, tonalità di bianco e sfumature sabbia, ma anche blu e verdi intensi. Perfetti i colori pastello e le stampe floreali, così come le righe. Tra gli esempi di stile di questa edizione, già figura David Beckham, in un completo monopetto in canvas firmato Boss, abbinato a una camicia bianca di cotone e una cravatta in maglia di seta tono su tono. A completare il look, un paio di occhiali scuri.

Quali sono gli altri campioni di stile di Wimbledon 2024? Scopriamoli insieme.





(Boss) David Beckham in un completo custom made firmato Boss