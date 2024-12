Sanremo 2025: i primi look dei Big in gara a febbraio

Il conto alla rovescia per Sanremo è iniziato. Nella serata di ieri, dedicata alla selezione delle nuove proposte, il nuovo maestro di cerimonie Carlo Conti ha presentato tutti i Big in gara, condividendo con il pubblico il titolo delle canzoni che sentiremo a febbraio e qualche piccolo spoiler. Un assaggio di ciò che succederà sul palco del teatro Ariston anche in fatto di moda, dall’abito sensuale di Elodie al total look Valentino scelto dai Coma Cose.

(Getty Images) Clara presenta la sua Febbre in un abito nero firmato Versace dalla collezione Primavera Estate 1993. Sandali argento Le Silla e gioielli Damiani completano il look.