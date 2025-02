Sanremo 2025: i promossi e i bocciati del Green Carpet

Il Green Carpet del Festival di Sanremo 2025 ha rappresentato, come da tradizione, un prologo di straordinaria eleganza e creatività, offrendo una passerella su cui gli artisti in gara hanno potuto esprimere la propria cifra stilistica attraverso scelte sartoriali audaci e raffinate.

Tra le apparizioni più degne di nota, spicca quella di Achille Lauro, il quale, affidandosi all’estro di Dolce & Gabbana, ha sfilato in un ensemble total black caratterizzato da un cappotto avvitato a doppia abbottonatura e impreziosito da un cappello ornato da una veletta, richiamando un’iconografia al contempo ecclesiastica e mondana.

Non meno rilevante è stata la scelta di Noemi, che ha optato per una creazione couture di Alexandre Vauthier: un cappotto oversize di piume nere che celava un gilet stile smoking, esaltando una femminilità sofisticata e contemporanea.

Degna di nota anche l’eleganza senza tempo di Giorgia, la quale, in collaborazione con la Maison Dior, ha indossato un soprabito nero dalle linee pulite, arricchito da guanti e stivali in pelle, confermando una predilezione per uno stile sobrio ma di grande impatto visivo.

