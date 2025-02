A Milano Unica, una mostra celebra l'insostituibile Anna Piaggi

Una mostra pensata per celebrare e rendere omaggio all'incredibile lavoro di Anna Piaggi, una delle figure più iconiche e influenti del giornalismo di moda. MinervaHub, il principale gruppo industriale italiano specializzato in finiture, materiali e processi innovativi per accessori fashion-haut de gamme, ha deciso di organizzare un’esposizione dedicata alla straordinaria capacità di Piaggi di creare collisioni stilistiche tra abiti, cappelli, scarpe, gioielli e accessori, in perfetta sintonia con il suo pensiero e la sua scrittura.

La mostra si svolge nello spazio Hall 15 di Milano Unica, una delle fiere internazionali più prestigiose per il tessile e gli accessori di alta gamma. Milano Unica, che nel 2009 conferì proprio a Piaggi l’unico premio alla carriera della sua vita, accoglie oggi una selezione di circa 150 capi raccolti da Jacopo Tonelli per JATO 1991, azienda del Gruppo MinervaHub. A questa collezione, il direttore artistico di MinervaHub ha aggiunto ulteriori pezzi provenienti dall’Associazione Culturale Anna Piaggi, fondata dal nipote Stefano Piaggi, con il supporto di Mirko Tomei, collaboratore e amico della leggendaria giornalista.

Il percorso espositivo si sviluppa seguendo il filo narrativo delle parole che Piaggi utilizzava nella sua celebre rubrica DP Doppie Pagine su Vogue Italia. I circa 25 outfit selezionati sono stati ricomposti con l’obiettivo di trasportare il pubblico in un viaggio affascinante nella cultura di un’epoca inquieta, specchio della nostra contemporaneità. Come ha spiegato la giornalista e curatrice della mostra Daniela Fedi: «L’idea di fondo è far capire al grande pubblico la profonda verità di una frase che Anna pronunciava spesso: il suono delle parole è importantissimo quanto il fruscio del taffettà».

Matteo Marzotto, Presidente di MinervaHub, sottolinea l’importanza di supportare progetti culturali di alto valore, specialmente in un periodo di difficoltà economica globale. «Ho sempre pensato che la moda sia più che l’industria dell’apparire: è un vero e proprio strumento culturale e del “ben vivere”. Il ricordo così affettuoso di Anna Piaggi è il contributo che noi tutti in MinervaHub vogliamo dare al bello e ben fatto italiano».

La mostra su Anna Piaggi si pone non è solo come un omaggio a una donna che ha ridefinito il concetto di stile e narrazione della moda, ma anche come un’opportunità per esplorare il legame profondo tra moda, cultura e identità. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi nel mondo visionario di una delle figure più emblematiche del fashion system.





DOPPIE PAGINE Fashion Algebra Dress (Jean Charles de Castelbajac) Cappa di carta (Atelier Giovanna Grimoldi) Cappello di carta (modello AP Stephen Jones) Gioielli tasti (Fondazione Anna Piaggi) Bastone nero (Fondazione Anna Piaggi)