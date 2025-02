Milano Fashion Week: Shownu dei MONSTA X in passerella per i 60 anni di K-Way

Milano si prepara a una nuova ondata di star sudcoreane in occasione della Fashion Week, un appuntamento che negli ultimi anni ha consolidato il legame tra la moda italiana e il K-pop. Sempre più spesso, idol e attori della Corea del Sud occupano posti d'onore nelle prime file delle sfilate e diventano volti delle campagne globali dei grandi brand. Questa edizione non fa eccezione, con l'arrivo di numerose celebrità pronte a calcare le passerelle e a catturare l'attenzione del pubblico. Tra loro, spicca Shownu, leader dei MONSTA X, che sfilerà per K-Way in occasione del 60° anniversario del marchio.

La collaborazione tra il brand iconico dell'outerwear e Shownu segna un momento importante per entrambi: K-Way celebra il suo 60° anniversario, mentre l'artista coreano porta il suo mix di energia, raffinatezza e professionalità nel mondo della moda. Shownu, noto per la sua presenza scenica carismatica e il suo stile sofisticato, incarna alla perfezione i valori del marchio, guadagnandosi un posto di rilievo tra le star della settimana della moda milanese.

I MONSTA X hanno contribuito a scardinare alcuni dogmi del K-pop, grazie a un'immagine forte e distintiva e a un sound ben riconoscibile. Il loro debutto, in sette - con Wonho - avviene nel 2015 sotto Starship Entertainment; oggi, il gruppo è composto da sei membri: Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M. Con un mix di hip-hop, EDM e R&B, hanno saputo creare un'identità musicale ben precisa, distinguendosi nel panorama musicale sudcoreano e internazionale.

Shownu è oggi impegnato in un percorso di auto-scoperta e crescita personale, guidato dalla convinzione che evolversi e migliorarsi costantemente sia fondamentale, sia come artista che come individuo. Questa filosofia lo ispira a esplorare nuove strade e ad affrontare sfide con determinazione, mantenendo sempre un atteggiamento umile e autentico.

Il 2025 si preannuncia un anno entusiasmante per i fan: con il decimo anniversario all'orizzonte, il gruppo sta preparando grandi sorprese, eventi e concerti per celebrare la loro straordinaria carriera. Nonostante le sfide e i cambiamenti affrontati negli anni, i MONSTA X rimangono uniti e pronti a regalare nuove emozioni ai Monbebe. Sfilando in passerella con K-way, Shownu dimostra ancora una volta la sua versatilità, portando il suo carisma a un nuovo livello - differente da quello di performer K-pop - e confermandosi un'icona non solo musicale, ma anche di stile. I Monbebe possono aspettarsi un 2025 ricco di sorprese, mentre Milano continua a brillare sotto i riflettori della moda internazionale.

Prima della sfilata di K-Way, abbiamo avuto l'opportunità di parlare in esclusiva con Shownu per Panorama.it.









Benvenuto a Milano, Shownu! Come ci si sente a essere qui per il 60° anniversario di K-Way?

Shownu : Grazie per il benvenuto, ho l'onore di essere qui per celebrare questo importante anniversario. K-Way ha una lunga tradizione e partecipare a questo evento speciale nel cuore di Milano è magnifico. Sono molto contento di essere qui.

K-Way è noto per il suo stile senza tempo e funzionale. C'è un capo della collezione che ti ha colpito particolarmente?

Shownu : Sì, mi piace moltissimo il windbreaker Claude LeVrai 4.0: è perfetto per qualsiasi stagione ed estremamente versatile. Posso indossarlo in ogni occasione, anche nella vita di tutti i giorni.



Sei abituato a esibirti sui più grandi palchi del mondo, ma sfilare in passerella è un'esperienza completamente diversa. Come ti senti quando cammini su un catwalk?



Shownu : È una sensazione molto diversa. Sul palco provo adrenalina e potenza, mentre in passerella devo "far performare" l'abito, trasmettendo un'idea e un'emozione più particolare, contenuta, certamente diversa rispetto a un concerto ma altrettanto stimolante.

Moda e musica spesso si intrecciano. Vedi delle somiglianze tra la preparazione per una sfilata e quella per un'esibizione

Shownu : Sicuramente! Entrambe le esperienze richiedono energia, personalità e la capacità di comunicare un concept. Sia sul palco che in passerella, l'obiettivo è trasmettere un messaggio chiaro e coinvolgente.



Il tuo stile, come quello proposto da K-Way, è apprezzato per la sua fusione di comfort e sofisticatezza. Come descriveresti la tua filosofia di moda personale?

Shownu : Grazie per il complimento! Il mio obiettivo è rappresentare e mostrare uno stile che sia comodo e confortevole, ma allo stesso tempo classico e cool. Questo è anche lo spirito di K-Way, e sono felice di poterlo interpretare.



Essendo sempre sotto i riflettori, quanto è importante per te la moda nell'esprimere la tua personalità anche fuori dal palco?

Shownu : Prima di questa collaborazione con K-Way, non davo troppo peso a questo aspetto. Ma ora ho capito quanto sia importante trasmettere la propria personalità attraverso la moda. Sto imparando a dare maggiore significato a ogni scelta di stile.

K-Way incarna versatilità e adattabilità, caratteristiche che ti definiscono anche come artista. Come affronti le sfide e i cambiamenti nella tua carriera?

Shownu : Le sfide e i cambiamenti sono una costante nella vita, specialmente per un artista. Sperimentare e provare cose nuove è un must per il nostro lavoro, ed è lo stesso approccio che guida K-Way. Mi tengo sempre aperto a nuove esperienze e stimoli.

Hai ricoperto molti ruoli nella tua carriera, da performer a leader, fino a ora modello per un brand di moda. C'è un nuovo lato di Shownu che ti piacerebbe esplorare in futuro?

Shownu : Al momento sto seguendo il flusso, ricevendo tante opportunità e novità. Non so esattamente quale sarà la mia prossima direzione, ma continuerò a sperimentare e mettermi in gioco.

I MONSTA X hanno una fanbase globale che vi supporta ovunque. Come ti senti ad avere Monbebe che ti sostiene in ogni angolo del mondo?

Shownu : Sono ovunque, e ne sono incredibilmente grato. A volte vorrei poter fare di più per loro, per comunicare meglio e creare un legame ancora più forte. Per me, i Monbebe sono come una grande famiglia.



Infine, i fan possono aspettarsi nuova musica a breve? Ci sono progetti emozionanti all'orizzonte?

Shownu : Quest'anno celebriamo il decimo anniversario dei MONSTA X, quindi sarà una grande festa! Siamo ancora tutti uniti e sicuramente torneremo con eventi e concerti speciali per celebrare questa occasione con i nostri fan.