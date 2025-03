Kate Middleton, il gran ritorno in rosso. Con una gaffe

Gli inglesi raccolti all’esterno dell’Abbazia di Westminster hanno celebrato Kate Middleton, tornata in pubblico per le celebrazione del Commonwealth Day. Un evento cui la Principessa del Galles non ha potuto partecipare lo scorso anno, a causa dei suoi problemi di salute.

Sconfitta la malattia che l’ha tenuta lontana dagli impegni pubblici per oltre un anno, Kate è stata nuovamente protagonista dell’evento, con un completo rosso firmato Catherine Walker, già precedentemente indossato nel dicembre 2021 e nel novembre 2023. A completare il look un paio di décolleté firmate Gianvito Rossi, una clutch rettangolare —sempre cremisi — di Miu Miu e un cappello di Gina Foster.

Il look della Principessa del Galles celava poi un tributo a due figure fondamentali nella monarchia inglese: Lady Diana, cui appartenevano gli orecchini di perle Collingwood indossati e una delle collane Garrand più amate (e documentate) della Regina Elisabetta II, creata dal gioielliere reale utilizzando le perle donatele durante una visita di Stato in Giappone nel 1975. L’ultima volta che Kate ha indossato questa particolare collana è stato proprio durante il funerale di Sua Maestà nel 2022.

A catturare l’attenzione della stampa e degli appassionati è però stato un altro particolare. Kate Middleton non sarebbe infatti stata l’unica donna vestita di rosso all’evento. Il vice primo ministro Angela Rayner si è infatti presentata in un abito rosso firmato Ted Baker, abbinato a un cappotto coordinato, tacchi rossi di vernice e un fascinator della stessa tinta. Una semplice gaffe o una aperta violazione del protocollo reale?

Sebbene non esista una regola scritta che vieti esplicitamente di vestire dello stesso colore della Principessa o della Regina, l’etichetta i corte e il galateo suggeriscono che i membri della famiglia reale e gli ospiti d’onore evitino di indossare abiti identici a quelli della sovrana o delle figure di spicco durante eventi ufficiali.

È ormai noto come Elisabetta II fosse solita scegliere tinte sgargianti per distinguersi tra la folla e garantire che il pubblico potesse individuarla con facilità. Anzi, questa particolare usanza era stata una delle critiche mosse da Meghan Markle alla monarchia.

Nella docuserie Netflix Harry & Meghan, aveva infatti dichiarato: «Per la maggior parte del tempo in cui sono stata nel Regno Unito, raramente ho indossato colori. A quanto ho capito, non si può mai indossare lo stesso colore di Sua Maestà se c'è un evento di gruppo, ma non si dovrebbe nemmeno indossare lo stesso colore di uno degli altri membri più anziani della famiglia. Quindi mi sono chiesta: qual è un colore che probabilmente non indosseranno mai? Il cammello? Beige? Bianco?»

Se la scelta di Angela Rayner sia stata una semplice coincidenza cromatica – come appare più probabile – o un’inconsapevole infrazione del tacito codice dell’etichetta reale, poco importa. Ciò che resta è l’immagine impeccabile di Kate Middleton che, con il suo ritorno in pubblico, ha saputo coniugare eleganza, simbolismo e continuità, riaffermando il suo ruolo di riferimento nella monarchia britannica.