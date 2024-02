I look più belli dei Grammy Awards 2024

Per il secondo anno consecutivo la Crypto Arena di Los Angeles è stata scelta per ospitare l’annuale e ambitissima edizione dei Grammy Awards 2024. Ancora una volta tra i protagonisti premiati troviamo Taylor Swift - in un elegante abito bianco Schiaparelli - che per il quarto anno consecutivo vince la categoria miglior album dell’anno con Midnight, ma se diamo uno sguardo agli outfit è l’abito a sirena che domina il tappeto rosso.

I Grammy infatti - equivalenti agli Oscar della musica - sono tra i red carpet più prestigiosi del settore, che nel tempo si sono trasformati in un vero e proprio evento moda dove le celebrity si divertono e stupiscono con abiti mozzafiato. Quest’anno a dominare il tappeto sono state delle ammalianti sirene, da Paris Hilton Reem Acra a Halle Bailey in Gucci, abiti raffinati dal lungo strascico hanno affascinato gli spettatori.

Non sono poi mancati sensuali abiti cut-out, come per Dua Lipa in Courrèges e Heidi Klum in Valdrin Sahiti mentre Miley Cyrus - vincitrice della categoria migliore interpretazione pop solista con Flowers - nel corso della serata ha cambiato abito tre volte, inaugurando il red carpet con un vintage Maison Margiela del 1997 firmato dal leggendario John Galliano.

Sembra che quest’anno le celebrity vogliono farci sognare a ogni red carpet, suscitando in molti impazienza nell'attesa del prossimo evento. Sfogliamo alcuni tra i look più belli di ieri sera: