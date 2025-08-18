Via alla serie A col calcio mercato aperto. Tutte le big a caccia dell’ultimo colpo

Nel week-end riparte il campionato: il Napoli campione d’Italia costretto a reperire un attaccante dopo il ko di Lukaku, l’Inter insegue ancora Lookman e punta Konè, le strategie di Milan e Juve sono legate a Vlahovic: ai rossoneri piace il serbo ma sperano anche di chiudere per Hojlund del Manchester United e per i bianconeri la cessione è indispensabile per poter chiudere con il Psg per Kolo Muani. E intanto a Roma Gasperini reclama rinforzi per i giallorossi

Con una settimana di ritardo rispetto agli altri grandi campionati europei nel prossimo week-end riparte la serie A. Ma le pretendenti alo scudetto sono tutt’altro che pronte. Confermando il vizio tutto italico di fare affari fino all’ultimo giorno di calciomercato (quest’anno chiude alle 20 del primo settembre) i nostri club navigano tra mille dubbi sulle scelte tecniche e non poche difficoltà finanziarie. Ormai il nostro non è più un campionato attrattivo per le stelle del calcio, vengono da noi campioni un po’ avanti cn l’età come De Bruyne e Madrid, ma i fuoriclasse scelgono i ricchissimi club della Premier oppure i top club con immense possibilità finanziarie come Psg, Bayern e Real Madrid. Analizziamo il momento delle cinque squadre candidae allo scudetto

Napoli, il ko di Lukaku fa saltare i piani

Antonio Conte a pochi giorni dal via ha perso il suo uomo più importante, quello intorno al quale il Napoli che ha vinto lo scudetto. L’infortunio di Romelu Lukaku è un colpo pesantissimo per i campioni d’Italia costretti adesso a cambiare strategie di mercato andando a caccia di un centravanti. Lukaku potrebbe rientrare addirittura tra cinque mesi, Lucca appena arrivato dall’Udinese non può bastare per il doppio impegno tra campionato e Champions e le cessioni di Simeone e Raspadori mettono in difficoltà Conte anche dal punto di vista numerico. Il Napoli ha un grande vantaggio rispetto agli altri club italiani, ha una grande disponibilità economica e quindi potrà muoversi con più facilità rispetto a chi deve far quadrare i conti. Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna ora al Manchester United è uno degli obiettivi insieme a Jean Philippe Matera del Crystal Palace, Artem Dovbyk della Roma (al quale il Napoli aveva pensato un anno fa prima di prendere Lukaku) e Nicola Krstovic del Lecce.

Inter, telenovela Lookman e Konè

La tormentata estate dell’Inter iniziata con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Christian Chivu continua con un calciomercato ancora poco convincente in entrata. Dopo gli arrivi di Susic, Luis Enrique, Bonny e Pio Esposito è iniziata la telenovela su Ademola Lookman che è ancora in atto. Dopo il no dell’Atalanta all’offerta formulata dall’Inter e qualche problema a centrocampo manifestato dalla squadra nelle amichevoli estive la strategia di mercato sembra cambiato e adesso il club nerazzurro avrebbe identificato in Manu Konè della Roma il giocatore giusto per sistemare il centrocampo. Ma al momento neanche la trattativa per il francese sembra destinata ad esito positivo e il paradosso è che l’Inter ora, anche per la cessione di Zalewski al’Atalanta (17 milioni) ha le risorse per comprare ma non ci riesce.

Milan, tra Hojlund e Vlahovic

Il nuovo corso rossonero di Max Allegri si vede già in campo. Dopo i disastri della scorsa stagione Max ha costruito una squadra più pratica rinforzando il centrocampo con Ricci, Modric e Jashari e adesso chiede un altro attaccante, ma mento lo aspetta l’idea di spostare Leao più vicino alla porta non sembra malvagia. Gli obiettivi dichiarati per l’attacco sono Hojlund del Manchester United e Vlahovic della Juve, il danese non sembra troppo convinto di tornare n Italia mentre per il serbo il Milan aspetterà probabilmente gli ultimi giorni di mercato per ottenere uno sconto dalla Juventus visto che il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno.

Juve bloccata dalle cessioni

Il passaggio di Vlahovic al Milan consentirebbe alla Juve di chiudere l’operazione col Psg per il ritorno a Torino di Kolo Muani fortemente voluto da Tudor. Ma se il serbo non se ne va la situazione si complica così come non pare facile risolvere i casi di Nico Gonzales e Douglas Costa, giocatori acquistati l’anno scorso alla fine d una campagna acquisti onerosissima e che ha prodotti risultati appena sufficienti dal punto di vista tecnico. Alla Juve oltre che un attaccante servirebbe anche un centrocampista di qualità da affiancare a Thuram ma i problemi di bilancio bloccano qualsiasi altra iniziativa in entrata.

Roma, i lamenti di Gasp

Oltre alle indiscutibili capacità di allenatore va dato atto a Gian Piero Gasperini di possedere il dono della coerenza. Il modo di comunicare cn i Fredkin è lo stess che usava con la famiglia Percassi quando si lamentava per un mercato non soddisfacente. La rivoluzione della Rom iniziata con gli arrivi di Ghilardi, Wesley, El Aynaoui e Bailey va completata e l’allenatore chiede con insistenza un esterno. Dopo il no d Sancho che ha preferito il Besiktas alla Roma il club giallorosso può accontentare l’allenatore con Jonathan Rowe, esterno inglese del Marsiglia. Certo che se poi dovesse uscire Manu Konè bisognerebbe reperire sul mercato un centrocampista del suo livello.