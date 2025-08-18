martedì 19 agosto 2025

Sinner si arrende al caldo di Cincinnati. Vince Alcaraz ma senza esultare

Mimmo Cugini
La partita è durata solo 23 minuti, poi sul 5-0 per lo spagnolo Jannik si è arreso: “Ho iniziato a giocare solo per rispetto del pubblico, ma da ieri non stavo bene”. E Carlos non prova gioia: “Non mi piace vincere così”

Solo 23 minuti di partita ma in realtà la partita non c’è stata perchè Jannik Sinner non aveva la forza di stare in piedi. Il tennista italiano si è ritirato sul 5-0 del primo set a favore di Alcaraz ma i minuti in cui è stato in campo sono stati un tormento. Chiarissimo il linguaggio del corpo, Sinner non riusciva a servire, non aveva forza nei colpi e si muoveva con difficoltà. Non si sa ancora cosa abbia accusato, di sicuro il grande caldo e l’umidità di questi giorni a Cincinnati non lo hanno aiutato. Alcaraz era quasi più dispiaciuto dell’azzurro, a dimostrazione della grande stima che c’è tra i due. “Sei un grande campione e tornerai subito a giocare come sai”. Con la sconfitta Sinner rischia essere superato agli Us Open da Alcaraz se lo spagnolo dovesse vincere il torneo newyorkese. Ma adesso l’unica cosa che conta è capire che cosa ha provocato il malessere di Jannik e rimettersi in forma al più presto per non compromettere il finale di stagione nel quale sarà impegnato prima agli Us Open e poi in Australia

