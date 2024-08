Uno sguardo inedito alla moda degli anni Novanta

Uno sguardo unico nella moda degli anni Novanta. Storie e retroscena raccontati da chi la moda l’ha vissuta e plasmata. La nuova serie Disney+ In Vogue: The 90s — disponibile in streaming da venerdì 13 settembre con il Volume I — si presenta come un viaggio emozionante tra i continenti nel corso dei dieci anni che hanno cambiato la moda per sempre.

Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour — insieme ad altri personaggi tra cui la top model Naomi Campbell e lo stilista Marc Jacobs — ripercorrono alcuni dei momenti fondamentali degli anni Novanta, dall’hip hop alla globalizzazione della moda americana, dal grunge alla nascita del Met Gala.