Chiara Ferragni torna alla Paris Fashion Week, tra tanti altri ospiti vip

Non esiste ormai front row che non sia popolata da celebrities e influencer. Con migliaia di persone in paziente attesa per il loro arrivo, i protagonisti dell’intrattenimento e dei social, sfilano fuori dalle venue, tra i flash dei fotografi e le urla dei fan.

Il valore della loro presenza si misura in termini di Media Impact Value (MIV), un parametro che traduce in cifre l’esposizione mediatica generata da un evento o da un marchio attraverso social media, stampa e interazioni digitali. Un influencer con un engagement elevato può far lievitare l'MIV di una maison con un singolo post, trasformando un look in un fenomeno virale e garantendo una risonanza globale alla collezione. Come si traduca questa “viralità” in guadagno è ancora tutto da vedere, ma in un mondo in cui la moda corre veloce e l’offerta è sempre più ampia e diversificata, rubare anche un secondo dell’attenzione di un consumatore appare come una vittoria.

E se sono le star provenienti dalla Corea del Sud a guadagnare il maggior numero di consensi, arrivando a muovere oltre 227 milioni di dollari in MIV (secondo i dati raccolti da Karla Otto e Lefty, ndr) come nel caso di Kim Jisoo per Dior, i confini tra influencer, modelle e celebrities di fanno sempre più labili, lasciando spazio a un sistema dove la visibilità è l’unica vera valuta. Ecco allora emergere nomi come Kylie Jenner seguita da due star di TikTok: Alix Earle e Nara Smith.

In questo universo fa capolino anche Chiara Ferragni che dopo aver partecipato ad alcune delle sfilate di Milano è volata a Parigi per cercare di ritrovare la credibilità perduta anche all’ombra della Tour Eiffel. In prima fila da Stella McCartney come da Schiaparelli, l’influencer è apparsa estasiata di essere ancora una volta oggetto di flash e attenzioni, pur non comparendo su nessuno dei profili delle maison che l’hanno invitata. Che il MIV l’aiuti!