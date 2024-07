David Koma è il nuovo direttore creativo di Blumarine

Dopo l'addio di Walter Chiapponi, Blumarine annuncia oggi l'arrivo di David Koma alla direzione creativa.

«Blumarine incarna una combinazione unica di sensualità, glamour senza tempo ed eleganza che ho sempre ammirato, e sono onorato di poter scrivere il prossimo capitolo della storia del brand» ommenta David Koma nel comunicato ufficiale. «Sono entusiasta di celebrare il ricco patrimonio creativo di Blumarine, infondendo in questo la mia personale visione. Mi sento particolarmente affine all’estetica femminile di Blumarine, e questo renderà il mio percorso all’interno del brand incredibilmente autentico. Non vedo l’ora di creare collezioni che ispirino e affascinino il nostro pubblico, dando vita così ad una emozionante era, ricca di innovazione e creatività»

Davit Komakhidze, meglio noto come David Koma, è uno stilista georgiano laureato al Central Saint Martins College di Londra. Nel 2009 lancia il suo marchio omonimo diventando negli anni riconoscibile grazie alle sue silhouette scultoree e a un’estetica impattante e originale. La collezione de debutto per Koma in Blumarine sarà la Pre-Fall 25.

“L’estetica di David Koma mi ha conquistato sin da subito. Sono certo che David riuscirà ad interpretare i codici di Blumarine alla perfezione, grazie alla sua visione e alla sua sensibilità stilistica, caratterizzate da una travolgente femminilità” ha commentato Marco Marchi, Amministratore Unico di Exelite, holding a cui fa capo Blumarine.