Alessandro Vigilante nominato alla direzione creativa di Rochas

Continua il carosello di nomine. Dopo gli annunci di Givenchy e Tod’s , è il turno del brand francese Rochas di annunciare il nome del nuovo direttore creativo. Sarà Alessandro Vigilante , classe 1982, a prendere le redini della maison fondata da Marcel Rochas nel 1925. Lo stilista di origini pugliesi subentra a Charles de Vilmorin , rimasto due anni alla guida stilistica del brand (prima di lui, Alessandro dell’Acqua ).

Laureato con lode allo IED Moda Lab di Milano, Alessandro Vigilante ha lavorato con Dolce & Gabbana, Gucci, Lorenzo Serafini e The Attico. Nel 2021, nella cornice di AltaRoma, ha debuttato anche con una collezione che porta il suo nome. Amato dalle star: tra i nomi che hanno indossato le sue creazioni figurano i Maneskin , Bianca Baldi , Elodie , Kylie Jenner .

«Sono onorato e grato di entrare a far parte della Maison Rochas e di avere l'opportunità di costruire sul ricco e profondo patrimonio del brand. Rochas rappresenta una dedizione alla raffinatezza francese e una celebrazione della femminilità che trovo incredibilmente stimolante. Non vedo l'ora di trasmettere la mia visione» ha dichiarato il creativo nella nota pubblicata da Interparfums, proprietaria del brand.

In merito alla scelta di affidare Rochas a Vigilante , Philippe Bénaçin - CEO di Interparfums - ha dichiarato: «Il suo lavoro è definito dall'eleganza, dalla femminilità moderna e dalla costante ricerca sull'espressione del corpo femminile. Attraverso il suo obiettivo, scriverà un nuovo capitolo per questa Maison costruito su audacia, femminilità e raffinatezza». In un’intervista a Milano Finanza , Bénaçin ha poi aggiunto come «la visione ( di Alessandro Vigilante, ndr ) del brand, ispirata all’heritage storico, era quella giusta e i suoi primi schizzi ci sono subito piaciuti. Ha studiato danza, conserva l’amore per questa disciplina che lo spinge a studiare il corpo e il movimento. Ha capito esattamente lo stile della maison».

Quella di Alessandro Vigilante è l’ennesima nomina che vede un talento italiano alla guida di una maison dal respiro internazionale. Anche se, come sottolineato dal CEO di Interparfums, «Rochas ha comunque un’impronta italiana, la produzione si fa tutta tra Bergamo e Firenze».