Continua il walzer degli stilisti. Matthew Williams lascia Givenchy

In una nota rilasciata questa mattina, Givenchy annuncia l’uscita del designer Matthew M. Williams dal ruolo di direttore creativo della maison, ruolo che ricopre dal giugno 2020.

«Essere il direttore creativo di Givenchy è stato, come ho detto al mio arrivo nel 2020, il sogno di una vita. In questi tre anni, ho cercato di perpetuare l'eredità di Hubert de Givenchy portando allo stesso tempo la mia visione creativa e vorrei ringraziare sinceramente lo studio, Renaud de Lesquen e LVMH per questa incredibile opportunità», ha dichiarato lo stilista che si dedicherà completamente allo sviluppo del proprio brand, 1017 ALYX 9 SM.

«Con le sue creazioni, sfilate audaci e collaborazioni distintive con artisti contemporanei, Matthew M. Williams ha portato un rinnovamento creativo che ha contribuito a modernizzare l'immagine di Givenchy. Ancorando l'eleganza di Givenchy all'energia dei nostri tempi, è riuscito anche a raggiungere un molteplice pubblico», si legge nella nota ufficiale. Sotto la sua guida, la Maison ha modernizzato l'intera gamma di prodotti, compresa la giacca "U-Lock" e l'iconica borsa "Voyou", lanciata all'inizio del 2023 e già un must-have. Questi successi hanno dato a Givenchy un nuovo slancio sulla scena internazionale, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone.

«Vorrei ringraziare Matthew per tutta l'energia che ha portato a Givenchy. Le sue collezioni, decisamente creative e contemporanee, hanno innescato una nuova dinamica e trovato il loro pubblico. Mi unisco a tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con Matthew nell'augurargli ogni successo nelle sue prossime iniziative», ha affermato Renaud de Lesquen, President & CEO di Givenchy.

Fino all'annuncio di un nuovo capitolo creativo, le nuove collezioni Givenchy saranno disegnate dai team dello studio della Maison.