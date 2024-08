Alain Delon, icona di stile senza tempo

Icona del cinema, così come di stile, Alain Delon ha definito il look maschile per generazioni. Elegante, raffinato e sempre a suo agio, sia che indossasse un completo tre pezzi formale o un paio di jeans.

Nato in Francia nel 1935, Delon è stato protagonista assoluto del cinema e della moda, un simbolo di fascino e carisma, grazie alla sua presenza magnetica sia sullo schermo che nella vita reale. Il suo stile si costruiva su linee pulite, tagli impeccabili e una sobria palette di colori che prediligeva il nero, il bianco e il grigio. C’è sempre però stata una differenza tra il modo di Alain Delon di interpretare gli abiti sartoriali, rispetto ai suoi contemporanei. L’attore francese ha sempre mostrato una certa nonchalance nel vestire, come se poco gli importasse dell’apparenza, potendosi in netto contrasto con l’estetica hollywoodiana, interpretata da Cary Grant e Clarke Gable tra altri.

A suo agio con una camicia di lino, così come con un pullover blu navy, Alain Delon era solito completare il suo look con dettagli semplici ma efficaci, come un paio di occhiali da sole, che aggiungevano un ulteriore strato di mistero al suo personaggio. Nonostante il suo stile fosse apparentemente semplice, ogni elemento era scelto con cura, contribuendo a un'immagine di perfezione e naturalezza, quasi come se non ci fosse alcuno sforzo dietro il suo look impeccabile.

C’è una scena in Plein Soleil in cui Alain Delon cammina attraverso un mercato italiano, con una sigaretta incollata alle labbra e la giacca casualmente gettata sulla spalla. Indossa una camicia bianca con qualche bottone aperto, le maniche arrotolate, e pantaloni grigi a vita media abbinati a un paio di mocassini. Nonostante la semplicità del suo abbigliamento, in questa scena l’attore incarna perfettamente l'essenza del «cool». È un cliché dire che non è importante cosa si indossi, ma come lo si indossi, e Delon ne è sempre stato la dimostrazione, in tutta la sua raffinata semplicità.