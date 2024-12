Addio a Gian Paolo Barbieri, il fotografo che ha trasformato la moda in un’arte senza tempo

“ È un nostro compito lasciare alle generazioni future qualcosa che possa essere utile loro nell’intraprendere questo mestiere, sempre più difficile e complesso.” Così parlava Gian Paolo Barbieri, uno dei più grandi fotografi di moda del nostro tempo, morto oggi a Milano all’età di 89 anni. Con lui se ne va una delle figure più influenti e rispettate nel mondo della fotografia, il cui lavoro ha attraversato sei decadi, segnando in modo indelebile l’immaginario collettivo legato all’eleganza e alla bellezza.

Nato a Milano nel 1935, Barbieri iniziò a fare i suoi primi passi nel mondo della fotografia negli anni ‘60, ma il suo percorso artistico ebbe radici più profonde. Cresciuto in una famiglia di grossisti di tessuti, si avvicinò al mondo del teatro e del cinema, nutrendo una passione viscerale per la luce e le sue possibilità. Il suo interesse per il cinema noir americano, in particolare, lo portò a esplorare come l’illuminazione potesse trasformare un’immagine, dando vita a un fascino misterioso e magnetico. Non avendo seguito scuole di fotografia, Barbieri si formò da autodidatta, sperimentando in casa con luci e ombre, finché il suo talento non venne notato dalle riviste di moda.

La sua carriera decollò quando, dopo una breve esperienza come assistente di Tom Kublin a Parigi, decise di tornare a Milano per aprire il proprio studio. Fu in quella città che iniziò a lavorare per riviste come Novità, che nel 1966 sarebbe diventata Vogue Italia. Da lì, il suo percorso con i grandi nomi della moda fu inevitabile. Ha fotografato per le campagne di Valentino, Gianni Versace, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana e molti altri, immortalando le collezioni dei più prestigiosi stilisti internazionali. Ma, al di là dei vestiti, Barbieri aveva una straordinaria capacità di rivelare la persona dietro la moda, fissando in uno scatto la personalità unica di ogni modello, che fosse Sophia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor, Naomi Campbell o Monica Bellucci.

Ciò che rendeva unica la sua fotografia era l’intensità che riusciva a comunicare attraverso la luce. Non si limitava a scattare immagini, ma creava narrazioni visive, dove ogni dettaglio contava. La sua arte non era solo una rappresentazione del bello, ma una vera e propria ricerca estetica che riusciva a cogliere l'essenza di chi si trovava davanti al suo obiettivo. Le sue immagini, ancora oggi, trasmettono un senso di profondità, eleganza e autenticità.

Il legame di Barbieri con il mondo del cinema e del teatro non fu mai interrotto: il suo lavoro era influenzato dalla passione per il movimento, per la scena, per l’emozione catturata in un istante. Nel corso degli anni, i suoi scatti hanno raccontato storie, raccontato mondi lontani e sogni di bellezza, non solo attraverso i suoi soggetti, ma anche attraverso l’ambientazione, la luce e la composizione. Negli anni ’90, Barbieri iniziò a viaggiare e a esplorare nuove culture, portando il suo sguardo curioso e affascinato verso l’integrazione di tradizioni e costumi in un racconto visivo che culminò in libri fotografici dallo straordinario impatto.

Nel 2018, Barbieri ricevette il Lucie Award come miglior fotografo di moda internazionale, ma il vero riconoscimento per il suo lavoro era dato dai suoi scatti, che sono esposti in musei prestigiosi come il Victoria & Albert Museum di Londra e il Musée du Quai Branly di Parigi. La sua eredità, tuttavia, va oltre i premi e le mostre: è nei suoi scatti che rimarrà, un archivio di bellezza che continua a parlare, ispirare e trasformare il nostro modo di vedere la moda.

Con la sua scomparsa, il mondo della fotografia perde un maestro, ma il suo lavoro rimane come testimonianza di una ricerca incessante della bellezza e dell’autenticità. La Fondazione Gian Paolo Barbieri, creata dallo stesso fotografo, ha già dichiarato che continuerà a portare avanti la sua missione di preservare e promuovere il suo straordinario patrimonio artistico, affinché la sua arte continui a ispirare le generazioni future.