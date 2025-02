Milano Fashion Week: il calendario e gli eventi da non perdere

Tutto pronto per la nuova edizione della Milano Fashion Week, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo 2025. La kermesse si presenta con un fitto calendario di 152 appuntamenti: 56 sfilate fisiche e sei digitali, 65 presentazioni, quattro presentazioni su appuntamento e 23 eventi.

Saranno presenti per la prima volta in calendario sfilate i brand Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, Fiorucci, Giuseppe Di Morabito, Institution by Galib Gassanoff, J. Salinas, K-Way, Susan Fang supported by Dolce&Gabbana. Ritorna invece in calendario MSGM, mentre Saman Loira sarà per la prima volta in digitale.

Questa edizione della Fashion Week segna anche il debutto di Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di Blumarine. Non solo, durante la settimana verranno celebrati inoltre importanti anniversari. Fendi celebrerà i 100 anni dalla sua fondazione con una sfilata co-ed. Dsquared2 celebrerà il 30esimo anniversario e K-Way il 60esimo. Anche Santoni celebrerà in questa edizione un importante anniversario: il 50esimo anno dalla fondazione del brand.

Bottega Veneta per questa edizione sarà invece presente con un evento: una performance nel nuovo headquarter del brand, Palazzo San Fedele, in partnership con Casa Mollino. In precedenza un teatro, Palazzo San Fedele sarà il palcoscenico di un incontro culturale che rende omaggio al design pionieristico di Carlo Mollino e al costante impegno di Bottega Veneta nella promozione della cultura.

Tra i numerosi eventi in calendario, martedì 25 febbraio, in occasione dell’opening della mostra Io sono Leonor Fini a Palazzo Reale, avrà luogo un’inaugurazione esclusiva in collaborazione con Camera della Moda per celebrare l’inizio della Milano Fashion Week con l’evento «La fête secrète». Il 27 febbraio, sarà invece il momento della terza edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, dedicato ai più talentuosi artigiani italiani e realizzato da Métiers d’Excellence LVMH, Confartigianato Imprese, CNMI e Thélios.

«La Milano Fashion Week di febbraio testimonia la volontà dell’industria della moda di rispondere alla complessità del momento che il settore sta affrontando» ha commentato Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana. «La creatività, la pragmaticità e la duttilità, che da sempre caratterizzano il Made in Italy, sono gli strumenti attraverso cui affrontare un momento così sfidante. Sono necessarie, oggi più che mai, concrete azioni di sistema che riuniscano tutti gli attori e gli operatori nella duplice direzione di innovare, secondo lo spirito del tempo, e di rafforzare la nostra filiera unica al mondo».

«Il calendario testimonia inoltre il nostro impegno costante nel promuovere le nuove generazioni di designer attraverso diversi canali di sostegno» ha proseguito. «Certi che Milano rappresenti una piattaforma prestigiosa e fertile per tutte le componenti della nostra industria».

Il calendario completo Martedì 25 febbraio 2025 15:00 - Gucci

16:00 - Iceberg

17:00 - N.21

18:00 - Alberta Ferretti

19:00 - K-Way

20:00 - Dsquared2 Mercoledì 26 febbraio 2025 09:30 - Luisa Beccaria

10:30 - Jil Sander

11:30 - Daniela Gregis

12:30 - Antonio Marras

14:00 - Diesel

15:00 - Vivetta

16:00 - Marco Rambaldi

17:00 - Marni

18:30 - Onitsuka Tiger

19:30 - Fendi Giovedì 27 febbraio 2025 09:30 - Max Mara

10:30 - Genny

11:30 - Blumarine

12:30 - Anteprima

14:00 - Prada

16:00 - Emporio Armani

17:00 - Francesco Murano

18:00 - MM6 Maison Margiela

19:00 - Roberto Cavalli

20:00 - Etro Venerdì 28 febbraio 2025 10:30 - Institution by Galib Gassanoff

11:30 - Sportmax

12:30 - Calcaterra

14:00 - Tod’s

15:00 - Giuseppe di Morabito

16:00 - Moschino

17:00 - Sunnei

18:00 - Missoni

19:00 - Elisabetta Franchi

20:00 - Versace Sabato 1 marzo 2025 09:30 - Ferrari

10:30 - Ermanno Scervino

11:30 - Ferragamo

12:30 - Luisa Spagnoli

13:30 - Bally

14:30 - Dolce & Gabbana

15:30 - Laura Biagiotti

16:30 - MSGM

17:30 - Fiorucci

18:30 - Aniye Records

20:30 - Philipp Plein Domenica 2 marzo 2025 09:30 - Susan Fang (supportata da Dolce & Gabbana)

10:30 - Hui

11:30 - Giorgio Armani

12:30 - Giorgio Armani

13:30 - Avavav

14:30 - J.Salinas

15:30 - Francesca Liberatore