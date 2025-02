Sabato De Sarno lascia Gucci

Sabato De Sarno non sarà più il direttore creativo di Gucci. L’annuncio ufficiale arriva dal Gruppo Kering che, in una nota, ha comunicato la fine della collaborazione con lo stilista, arrivato alla guida della maison nel 2023 dopo l’uscita di Alessandro Michele.

La collezione Autunno Inverno 2025, che aprirà la Milano Fashion Week il 25 febbrai, sarà così curata dall’ufficio stile di Gucci, mentre la nuova direzione artistica verrà annunciata successivamente.



Stefano Cantino, amministratore delegato di Gucci ha espresso riconoscenza nei confronti di De Sarno, sottolineando l’impegno con cui ha saputo valorizzare la tradizione e l’artigianalità del marchio, mentre Francesca Bellettini, deputy CEO di Kering e responsabile dello sviluppo dei brand, ha dichiarato: «Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l'identità del marchio. Stefano e la nuova Direzione Artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa di Gucci e una sua crescita sostenibile».

De Sarno, che prima di approdare in Gucci aveva lavorato a lungo accanto a Pierpaolo Piccioli in Valentino, aveva assunto il ruolo in una fase complessa per il marchio, caratterizzata da un calo dei ricavi registrato nei primi nove mesi del 2024 e da un contesto di mercato non favorevole.

Il suo approccio, più essenziale e discreto rispetto a quello del suo predecessore, non ha prodotto i risultati sperati in tempi brevi, lasciando aperte diverse ipotesi sulle motivazioni della separazione.

Lo stilista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.