Serie B caos: Brescia penalizzato e retrocesso, la Sampdoria si salva?

Brescia penalizzato per irregolarità amministrative, sospeso lo spareggio da parte della Lega. Lombardi verso la retrocessione e in C, Sampdoria e Salernitana allo spareggio salvezza

Un terremoto investe la serie B e riscrive la classifica nella parte bassa con conseguenze pesantissime per le squadre coinvolte. Brescia verso la penalizzazione e retrocessione direttamente in serie C per irregolarità amministrative, Frosinone salvo mentre la Sampdoria, che era retrocessa sul campo, si trova ad avere la possibilità di giocare un playout contro la Salernitana con gara di andata a Marassi e ritorno alla Arechi.

È l’effetto della chiusura delle indagini da parte della procura federale sul pagamento di stipendi e contributi del Brescia alla scadenza del mese di febbraio. Una vicenda emersa con il comunicato della Lega Serie B che ha sospeso in via cautelare lo svolgimento della sfida tra Frosinone e Salernitana che avrebbe dovuto determinare l’ultima squadra salva.

Caos Serie B, il comunicato che sospende lo spareggio tra Frosinone e Salernitana

Ecco il comunicato della Lega Serie B: “La Lega Serie B informa che, in considerazione della ricezione in data odierna di una Comunicazione da parte del Procuratore Federale inerente la conclusione delle indagini nei confronti di una società associata, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C, ha emesso e pubblicato il C.U. n. 211 del 18 maggio 2025, nel quale si dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025.

Ravvisato nella Comunicazione l’intendimento allo stato della Procura Federale di procedere al deferimento in ordine a fatti che potrebbero determinare la violazione di norme la cui sanzione potrebbe avere impatto sulla classifica finale del Campionato in corso e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out, la decisione risulta motivata dalla necessità di garantire, come da prerogativa statutaria, i principi dell’equa competizione e della regolarità del Campionato, nonché salvaguardare le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club.

A seguito di questa determina, le date di svolgimento dei Play-Out verranno riprogrammate in considerazione dell’evolversi della vicenda oggetto della Comunicazione richiamata in apertura”.

Caos Serie B, ecco perché il Brescia può essere penalizzato

Il Brescia di Massimo Cellino avrebbe garantito il pagamento di una parte delle imposte sugli stipendi alla scadenza di febbraio attraverso crediti di imposta che ha un controllo successivo con l’Agenzia delle Entrate si sarebbero rivelati inesistenti. Le verifiche erano scattate a fine febbraio con una comunicazione della Covisoc, l’organo di controllo della Figc, cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto il 16 maggio con successivo intervento della Procura Figc (atto di chiusura dell’indagini) il 17 maggio.

La sola ipotesi di una penalizzazione, che potrebbe essere di quattro punti, per il Brescia ha portato la Lega a fermare tutto in attesa della sentenza di primo grado. Cosa accadrà? Se la penalizzazione sarà appoggiata su motivazioni considerate solide la Serie B procederà con la doppia sfida tra Salernitana e Sampdoria mandando in Serie C il Brescia e salvando il Frosinone. Se, invece, ci saranno margini per un appello vincente dei lombardi bisognerà attendere la chiusura di tutto l’iter che potrebbe scattare anche per la scadenza successiva del mese di aprile. In questo caso, però, una penalizzazione per il Brescia ricadrebbe sulla prossima stagione.