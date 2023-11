Genny apre la sua prima boutique a Los Angeles

«Gli Stati Uniti sono il nostro orizzonte naturale. La città di Los Angeles è un contesto affine al marchio Genny come identità glamour e desiderio costante di internazionalità».

Sara Cavazza Facchini, direttore creativo di Genny da oltre dieci anni, inaugura con queste parole la prima boutique del marchio a Los Angeles. Una vera e propria Embassy della Maison, capace di di rappresentare oltreoceano i concetti chiave che danno vita all mondo di Genny. «Una promessa mantenuta» come sottolinea il CEO Mathias Facchini. «Il mercato degli States ci chiedeva di essere presenti con un luogo fisico dedicato che potesse esprimere tutto il valore di Genny. Varcare quella porta significherà immergersi nella nostra dimensione e questo porterà nuovo valore alla Maison che sta crescendo con costanza e determinazione».

Sara Cavazza Facchini

Il flagship store - situato a Brighton Way, Beverly Hills - si estende su circa 250 metri quadrati, con un importate fronte vetrina di oltre 25 metri. Lo store presenta uno spazio sofisticato, dallo spirito romantico ed avvolgente, disegnato seguendo la vocazione di elegante essenzialità di Genny. Il bianco, colore amato dalla Maison, è il leitmotiv che caratterizza tutte le boutique ed esalta la raffinatezza degli abiti che risultano essere protagonisti indiscussi. Una scelta non neutrale, ma di totale appartenenza alla linea creativa di Sara Cavazza Facchini che ha costruito nell’espressione della luminosità più chic la presenza accogliente di Genny a Los Angeles.

La boutique Genny di LA è un insieme di materiali preziosi, come il marmo White Super e il legno Rovere Blanche, ricchezza nei dettagli, come intervalli di metallo color champagne, e morbide geometrie che creando uno spazio che si rincorre tra elementi di arredo ed architettura, componendosi in un'immagine contemporanea. Le nicchie perimetrali sono caratterizzate da toni e superfici neutre sono arricchite da una texture personalizzata con l’iconico pattern “blockchain” del tessuto in maglia Genny che diviene elemento caratteristico del concept. L’orchidea, altro simbolo della creatività della Maison, viene realizzata tridimensionalmente in gesso a creare un effetto scultoreo. Un promemoria delle idee e relazioni che sbocceranno e verranno coltivate nel nostro spazio californiano.