Il nome Elio Fiorucci è sa sempre sinonimo di rivoluzione culturale e avanguardia estetica. Il suo leggendario store di San Babila, aperto nel 1967, non era solo un negozio ma un vero e proprio bazar della creatività, un luogo di culto per chi cercava ispirazioni pop, pezzi unici e un’atmosfera vibrante. Più che un punto vendita, era un’esperienza: un crocevia di culture, colori e personaggi che hanno reso Milano una delle capitali della moda globale.

Negli anni Settanta e Ottanta, il negozio di San Babila diventò il punto di riferimento per chi voleva respirare l’energia di una moda libera e innovativa. Qui si potevano trovare jeans attillati, t-shirt con angioletti e stampe psichedeliche, accessori eccentrici e un’attitudine che anticipava il concetto moderno di lifestyle brand. Andy Warhol, Madonna e Keith Haring — che nel 2000 colorò con la sua arte le pareti dello store — erano tra i tanti ad amare il brand Fiorucci, contribuendo a rendere il marchio un’icona internazionale.

Con la chiusura dello store nel 2003, Milano perse un pezzo della sua storia, ma l’anima di Fiorucci non ha mai smesso di brillare. Oggi, dopo oltre vent’anni, il brand torna nel cuore della città con un progetto che fonde passato e futuro: il primo negozio virtuale Fiorucci, situato esattamente dove tutto ebbe inizio, in Piazza San Babila.

Grazie alla realtà aumentata, lo storico spazio prende nuova vita senza bisogno di mura fisiche. Scansionando un semplice QR code in Piazza San Babila, sarà possibile accedere a tre stanze interattive che racchiudono l’essenza Fiorucci. Un viaggio tra grafiche iconiche, immagini d’archivio e atmosfere pop, per un’esperienza immersiva che reinterpreta lo spirito originale del marchio con le tecnologie più avanzate.

In occasione di questo innovativo ritorno, Fiorucci ha altresì deciso di lanciare una capsule collection in edizione limitata, disponibile esclusivamente nel negozio digitale. T-shirt, felpe e cappellini che celebrano il leggendario store e offrono ai fan la possibilità di possedere un pezzo della storia Fiorucci, questa volta in chiave 4.0.

«Essere di nuovo a San Babila è un momento storico per Fiorucci», afferma Alessandro Pisani, CEO del brand. «Volevamo rendere omaggio a questo luogo iconico senza limitarci alla nostalgia, ma guardando al futuro. Grazie alla collaborazione con LePub, abbiamo creato un’esperienza digitale che unisce heritage e innovazione, permettendo a chiunque di immergersi nell’universo Fiorucci con un semplice tap».

Fiorucci, simbolo di una moda che rompe gli schemi, dimostra ancora una volta di essere in anticipo sui tempi, trasformando il concetto di retail in un’esperienza senza confini. Bentornati in San Babila. Questa volta, il futuro è a portata di smartphone.