Festa del papà: le migliori idee regalo

«Mio padre non mi ha detto come vivere: ha vissuto e mi ha lasciato guardare mentre lo faceva» scriveva Clarence Budington Kelland. La figura paterna ha attraversato secoli di narrazioni, dalle epiche classiche ai romanzi contemporanei, incarnando forza, guida, ma anche fragilità e amore incondizionato. Celebrare la Festa del Papà significa riconoscere il valore di questo legame unico, che si esprime in gesti quotidiani più che in parole.

Le radici di questa ricorrenza affondano nel primo Novecento: mentre la Festa della Mamma trovava già ampio riconoscimento, fu negli Stati Uniti che si iniziò a pensare a una celebrazione dedicata ai padri. L’idea si deve a Sonora Smart Dodd, che nel 1910 volle rendere omaggio a suo padre, un veterano della guerra civile che aveva cresciuto da solo i suoi sei figli. Nel tempo, la festività si è diffusa nel mondo con date e tradizioni diverse: se nei paesi anglosassoni viene festeggiata la terza domenica di giugno, in Italia e in molte nazioni cattoliche cade il 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe, simbolo della paternità amorevole e protettiva.

Oggi la Festa del Papà è un’occasione per esprimere gratitudine e affetto, con un pensiero speciale che sappia raccontare un legame così speciale. Ecco una selezione di regali perfetti per celebrare ogni papà.