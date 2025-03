Demna è il nuovo direttore creativo di Gucci

Kering e Gucci hanno annunciato ufficialmente la nomina di Demna come nuovo direttore creativo della Maison, a partire da luglio 2025. Dopo un decennio alla guida creativa di Balenciaga, lo stilista georgiano si prepara ora a ridefinire il linguaggio estetico di Gucci, portando con sé una visione innovativa che ha già rivoluzionato il concetto di lusso contemporaneo.

La nomina di Demna segna un momento cruciale per Gucci, che negli ultimi anni ha attraversato un periodo di trasformazione stilistica. François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering, ha sottolineato l’importanza del contributo dello stilista al gruppo e la necessità della sua forza creativa per il marchio: «Il contributo di Demna al settore, al marchio Balenciaga e al Gruppo è stato eccezionale. La sua forza creativa è ciò di cui il marchio Gucci ha bisogno ora. Sono impaziente di vedere realizzata la sua visione del marchio Gucci».

Anche Francesca Bellettini, vicedirettrice generale di Kering, ha evidenziato come la nomina dello stilista sia il catalizzatore perfetto per riportare Gucci al centro del dibattito culturale: «La profonda conoscenza di Demna della cultura contemporanea, unita alla sua capacità nella concezione di progetti visionari, lo ha reso uno dei creativi più influenti e affermati della sua generazione».

Stefano Cantino, CEO di Gucci, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Demna, riconoscendo la sua capacità di unire rispetto per l’heritage del brand e innovazione stilistica: «Il suo grande rispetto per l’iconicità e la tradizione dei marchi si fondono con una straordinaria sensibilità contemporanea. Basandosi sui valori fondamentali di Gucci, Demna guiderà la Maison verso una rinnovata identità unitamente a una nuova rilevanza culturale.»

L’attesa ora è tutta per il debutto di Demna alla direzione creativa di Gucci. Il designer stesso ha dichiarato di sentirsi «entusiasta ed emozionato» per questa nuova sfida.

«È per me un onore intraprendere questo nuovo progetto del marchio che rispetto profondamente e ammiro da tanto tempo. Non vedo l’ora di scrivere insieme a Stefano e a tutto il team un nuovo capitolo della storia straordinaria di Gucci».