Cibi smart per uomini belli: la nuova frontiera tra Biohacking e Grooming

Oltre l’aspetto fisico. L’uomo dell’estate 2025 vuole essere al 100%, esprimendo il meglio in campo mentale, fisico e ormonale. Con l’obiettivo di costruire una longevità sana, attiva e appagante grazie alla combinazione di alimentazione funzionale, biohacking e grooming maschile. Ce lo spiega Federica Almondo, nutrizionista del Centro nutrizione e medici anti-aging Cerva 16 di Milano

Cos’è il biohacking?

Il biohacking è l’utilizzo di strategie pratiche in grado di hackerare cioè ottimizzare le prestazioni fisiche e mentali dell’organismo, migliorando energia, sonno, concentrazione, metabolismo e persino umore. Non servono chip sottopelle o laboratori futuristici: la differenza comincia dalla tavola. La smart nutrition è infatti il primo pilastro del biohacking moderno. Il cibo è molto più di un carburante: è informazione biologica, è un segnale preciso di attivazione biochimica e ormonale. E si riflette su pelle, muscoli, capelli, occhi e postura.

Ma quali sono i cibi funzionali più efficaci per raggiungere salute, performace e bellezza?

Innanzitutto, gli Omega3, che riducono l’infiammazione sistemica per una pelle più luminosa, articolazioni più flessibili e una lucidità mentale che fa sentire sempre sul pezzo. Questi nutrienti inoltre combattono l’inflammaging, il più importante facilitatore di tutte le malattie cronico-degenerative età correlate, compreso cancro, diabete, malattie cardiovascolari, metaboliche, ecc. Poi i polifenoli, sostanze antiossidanti, antinfiammatori e cardioprotettivi, che troviamo soprattutto nel tè verde, nei frutti rossi, nell’olio Evo, nel cacao in polvere e anche nelle noci. In un percorso nutritivo smart, non devono mai mancare proteine di alta qualità, essenziali per la tonicità muscolare, per la produzione del collagene (insieme alla vitamina C) e per la regolazione ormonale. Due micronutrienti spesso carenti oggi negli uomini, ma fondamentali per testosterone, capelli forti e pelle sana sono zinco e selenio. Last but non least, i cibi fermentati, come Kefir, yogurt, miso, crauti, che aumentano la varietà del nostro microbiota intestinale migliorando la sua efficienza e la salute.

Cosa c’entra il grooming con l’alimentazione?

La cura quotidiana di pelle, barba, capelli e igiene, non funziona se alla base manca una nutrizione intelligente. La mancanza di alcune vitamine inficia l’integrità del capello e anche il miglior siero antirughe non può fare molto molto senza le proteine e i cofattori necessari per costruire il collagene dall’interno. Allo stesso modo, chi segue una dieta ricca di zuccheri, alcol e junk food avrà una pelle spenta, unghie fragili e perdita di capelli precoce; in questo caso usare creme, magari costose, è come gettare denaro al vento. La bellezza maschile deve partire dalla biochimica e il vero grooming comincia nel piatto.