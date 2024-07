Guida ai costumi da bagno per l'Estate 2024

Non più un distante miraggio, le vacanze estive si fanno sempre più vicine e con esse il desiderio di abbandonarsi a giornate di relax in spiaggia con la pelle baciata dal sole e quel nuovo costume da bagno a cui non si è proprio potuto resistere. Ma quali sono le tendenze da seguire per l’Estate 2024? Come ogni anno, il dibattito è tra costume intero e bikini. Il primo elegante e minimalista, il secondo più sensuale e divertente, grazie all’aggiunta di stampe e applicazioni effetto metallizzato.

Tinte intense dal rosso al verde si affiancano all’immancabile nero e a sfumature nude per un look che esalta l’abbronzatura, mentre le stampe passano da fiori e foglie tropicali al più classico animalier. Dettagli coquette abbracciano la moda della stagione attraverso delicati fiocchetti e piccoli boccioli di rosa che fioriscono sui bikini della collezione Bikini Lovers x Audrer, il marchio beauty ideato poco più di un anno fa da Giulia de Lellis.

Per lui, l’Estate 2024 è invece all’insegna dello sportswear come nell’esclusiva capsule collection (in partnership con Ibiza Hike Station) firmata Kampos. Il costume si fa così traspirante e leggero, mentre la tecnologia di asciugare rapida permette di avere il massimo comfort sia in acqua che durante un’arrampicata. Come per la controparte femminile, anche il costume da uomo si colora di tonalità forti e si declina in stampe old school che rendono omaggio ai vibranti colori della terra e dell’acqua.

I migliori costumi da bagno per lei Mi.Ma