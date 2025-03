Paris Fashion Week: i voti a tutto quello che abbiamo visto in passerella

La Paris Fashion Week Autunno Inverno 2025 è un gioco di contrasti, con Maison che consolidano la propria identità e marchi che cercano nuove direzioni. Alcuni designer reinterpretano con freschezza i codici del brand, mentre altri sembrano smarrire la bussola senza le figure chiave che li hanno resi grandi.

Tra sperimentazioni audaci e omaggi al passato, silhouette scolpite e dettagli raffinati, la settimana della moda apre a riflessioni sull’evoluzione del lusso e sul dialogo costante tra moda e contemporaneità.

La palette neutra, interrotta da accenti di viola, rosso e acquamarina, e l’ibridazione di elementi sportivi e sartoriali mostrano una volontà di continuità, ma l’energia sovversiva che Abloh infondeva in ogni collezione sembra ora incanalata in un’estetica più controllata, meno spontanea.

La nuova collezione Autunno Inverno 2025, intitolata State of Resistance, si propone di esplorare il concetto di comunità e resistenza attraverso il linguaggio delle uniformi, reinterpretandole con un’attitudine punk.

La palette cromatica segue le coordinate degli anni Settanta con tonalità calde di marrone, avena, miele e bordeaux, dove il nero interviene come una nota grafica. Al contempo, l'uso dei materiali si muove su una linea di contrasto tra leggerezza e opacità, con shearling e finiture floccate che evocano l'usura di un oggetto amato nel tempo. Coerente con il DNA del brand ma privo di un vero guizzo creativo che la renda memorabile.

L'ambientazione della sfilata, con uno skyline futuristico contrapposto a sculture tessili ispirate alla natura svedese, cerca di trasmettere questa dicotomia, ancora una volta invitando paragoni con altre simili scenografie. Se da un lato la sartoria si apre a volumi più morbidi e arrotondati, con riferimenti agli anni Settanta nei drappeggi e nei body scultorei, dall'altro si ha la sensazione di una collezione che non riesce a imporsi con un'estetica realmente distintiva.

Chloé continua il suo dialogo tra passato e presente, attingendo all’eredità della Maison con un nuovo sguardo. La collezione riflette un’evoluzione dell’estetica che ha reso il brand un’icona di femminilità disinvolta, romantica e reale. Tra riferimenti storici e dettagli moderni, emerge la volontà di bilanciare opulenza e semplicità, leggerezza e carattere.

In passerella, il richiamo alla «Chloé woman» delle epoche passate è evidente, ma senza nostalgia sterile: ogni look è un tassello di una storia che si rinnova, fatta di pezzi che sembrano tramandati e reinterpretati per il presente. La pluralità della femminilità è il fulcro della collezione, espressa attraverso silhouette morbide, tessuti fluidi e stratificazioni di emozioni più che di stili.

A dare un tocco speciale allo show, l’apparizione di Alexa Chung, perfetta incarnazione di quell’eleganza rilassata e sofisticata che ha reso Chloé un simbolo per generazioni di donne.