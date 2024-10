Ondina: il must-have di Blauer tra heritage militare e tendenza contemporanea

In un momento in cui la moda celebra il ritorno dello stile militare, Blauer si afferma come leader delle tendenze con il piumino Ondina. Questo capo non è solo il must-have di stagione, ma rappresenta una dichiarazione di stile destinata a rimanere attuale nel tempo, combinando eleganza e funzionalità.

Ideato da Enzo Fusco, presidente di FGF Industry, il piumino Ondina reinterpreta l'heritage militare che costituisce il DNA del brand. Il design trae ispirazione dai motivi a onde verticali delle fodere staccabili delle giacche militari del passato, ma si presenta con cuciture orizzontali che conferiscono un aspetto moderno e esclusivo.

“Il piumino Ondina è molto più di un semplice capo d'abbigliamento,” afferma Enzo Fusco. “In un’epoca in cui lo stile militare è al top, questo piumino non solo risponde alle esigenze della moda attuale, ma rappresenta un investimento duraturo per chi cerca capi iconici e senza tempo.”

La fusione tra design raffinato, funzionalità e sostenibilità posiziona Ondina come capo di punta per chi desidera seguire le tendenze senza compromettere la qualità. Leggero e versatile, può essere indossato da solo nelle giornate più miti o abbinato a strati durante i mesi invernali, rendendolo un passe-partout in ogni stagione, disponibile in imbottitura ecologica, nylon puro o nelle varianti con neoprene e taslan.

Oggi, Ondina è diventato un’icona di un’epoca in cui la moda esprime personalità e carattere, riflettendo l’identità storica del brand.