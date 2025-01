L'eleganza va in scena alla Milano Fashion Week

Imprescindibile eleganza. Non solo quella che si sublima in completi dal taglio sartoriale, ma anche quella che abbraccia lo stile casual, senza dimenticare l’importanza dei tessuti. Così, per l’Autunno Inverno 2025, Pal Zileri trae ispirazione dall’archivio storico del brand per interpretare in chiave contemporanea gli elementi iconici che hanno segnato l’evoluzione del marchio, in un equilibrio perfetto tra tradizione e avanguardia.

La collezione è un equilibrio perfetto tra tradizione e avanguardia: linee storiche di Pal Zileri — come la Vicenza e la Brera — si combinano in nuovi accostamenti, tessuti con disegnature di ispirazione “vintage” vengono reinterpretati con pesi e performance di ultima generazione, capi formali e casualwear vengono mixati per creare un look moderno e rilassato. Il risultato è una collezione versatile, pensata per un uomo che cerca di coniugare la sua personalità con un look intramontabile ma sempre contemporaneo.

Combina eleganza senza tempo a un tocco moderno, anche la collezione firmata Eleventy attraverso capi che valorizzano la qualità dei materiali, come nel caso dei giubboni di maglia con interno sheraling e giacche in tessuti double, che garantiscono leggerezza e comfort. Qualità ed esclusività si riflettono anche nella camiceria, realizzata con tessuti giapponesi e finissaggi speciali, mentre la maglieria utilizza filati pregiati e tecniche innovative come la maglia accoppiata, per un effetto prezioso e sofisticato. Il denim giapponese, lavorato su telai storici, aggiunge infine un fascino heritage alla collezione.

La collezione Autunno Inverno 2025 di Kiton si configura invece come una celebrazione di eleganza raffinata e funzionalità consapevole, incarnando lo spirito del Collector of the Essence of Living. Le linee morbide e i materiali pregiati, come il cashmere superfine e la vicuna pura, danno forma a capi che riflettono un’armonia tra comfort e sofisticatezza, ideale per un uomo che vive il bello come un valore culturale e personale. Le giacche, dai tagli morbidi e ricchi di dettagli sartoriali, si accostano a pantaloni in velluto e cappotti over che esaltano un’estetica senza tempo.

Unendo magistralmente la visione americana con l'arte italiana, la collezione Purple Label di Ralph Lauren incarna un'eleganza eterna che trascende il tempo. Dalle strade raffinate di Milano fino alle maestose vette innevate di Cortina, la sofisticatezza montana si fonde armoniosamente con l'eredità alpina. I maglioni birdseye e le texture in cashmere sono reimmaginate per offrire una scioltezza rilassata all'interno del taglio tradizionale. La narrativa après-ski emerge attraverso una lussuosa palette di colori taupe, tartufo e marroni profondi.

Tra innovazione tecnica ed eleganza, Valstar racconta i classici dell’abbigliamento maschile attraverso uno sguardo moderno. La collezione abbraccia un’estetica «Utilitarian in Feel», dove il workwear e lo sportswear tecnico si incontrano con la raffinatezza dei tessuti tradizionali, creando capi durevoli, funzionali e intramontabili. Velluto a coste, feltro di lana e twill misto lana e canapa esprimono un’attenzione maniacale ai dettagli, mentre la maglieria, realizzata con pura lana vergine italiana, dona un tocco contemporaneo grazie a lavorazioni sofisticate.

Passando agli accessori, la prossima collezione uomo Autunno Inverno 2025 firmata Church’s presenta una rivisitazione dell’iconico modello Chetwynd. Realizzata sulla caratteristica forma 173, la Chetwynd Contour è un elegante connubio del know-how artigianale di Church’s con la moderna tecnologia dell’alta frequenza, reinterpretando così canoni stilistici contemporanei, grazie all’utilizzo di una tomaia più spessa che le conferisce robustezza e carattere.





Pal Zileri