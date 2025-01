Il meglio dal primo giorno della Milano Fashion Week Uomo 2025

Questa edizione della Milano Fashion Week, dedicata alle collezioni maschili per il prossimo Autunno Inverno, apre con una collaborazione d’eccellenza, quella tra Blauer e Pirelli. Una capsule collection esclusiva di quattro capispalla no gender, realizzati con materiali riciclati, in cui la funzionalità essenziale di Blauer e la passione per il design di Pirelli si fondono.

«Blauer e Pirelli sono uniti da un comune denominatore: la ricerca della perfezione» ha commentato Enzo Fusco, CEO FGF Industry. «Questa collaborazione non è solo una celebrazione dei nostri valori condivisi, ma un invito a guardare avanti, verso un futuro dove l’innovazione e la ricerca coesistono. Blauer da sempre è un marchio che si distingue per essere uno sport fashion al passo coi tempi e che – grazie alle proprie performance – cresce di fatturato ogni stagione».

Ispirata dall’eleganza del polo, la collezione Autunno inverno 2025 di La Martina celebra la fusione tra Heritage e contemporaneità, offrendo un guardaroba sofisticato e versatile, pensato anche per le nuove generazioni. La collezione include capi in pelle scamosciata di alta qualità, impreziositi da cuciture a mano e dettagli di frange che richiamano l’artigianalità argentina. Il mix tra pelle liscia e tessuti morbidi o grezzi crea contrasti di texture e dinamiche visive uniche. L’utilizzo di denim nei look aggiunge un contrasto casual, donando versatilità e modernità alle silhouette più formali.

La Martina

È un viaggio emotivo, sospinto dal sentimento della nostalgia, quello che racconta Federico Cina. Ospitato da Fondazione Sozzani, lo stilista rende omaggio ad Assunta e Giacomo — i suoi nonni — attraverso una narrazione che si concretizza in una performance che traduce la memoria in movimento. Portavoce di n legame che non si interrompe mai, di una sensazione di continuità, di affetto che sfida la distanza e il tempo. Una collezione che vuole guardare oltre il passato, a riscoprire quei piccoli momenti che, seppur impercettibili, hanno dato forma alla persona che siamo oggi.

Federico Cina

La Milano Fashion Week di gennaio segna anche il debutto della donna Altea, nella prima collezione co-ed del brand. Un’esplorazione di una modernità consapevole, guidata da una visione evolutiva del design, attraverso la combinazione di colore, materia e volume. Ispirata alla linearità della natura, Altea propone una palette cromatica che evoca le sfumature di un bosco all’imbrunire: toni caldi di giallo e senape, accenti di ruggine, verdi intensi e nuance minerali, accompagnati da neutri sofisticati. La maglia si afferma come protagonista assoluta, divenendo il simbolo di un total look distintivo e trasversale per uomo e donna.