La collezione resort di Genny è un passaporto per il mondo

Un passaporto per il mondo. Sara Cavazza, direttrice creativa di Genny, oltrepassa i confini delle stagioni e dei luoghi fisici e propone, per la collezione Resort primavera estate 2024, un abbigliamento sensuale, dal carattere internazionale. «Ho voluto dare una nuova opportunità alla femminilità di Genny, grazie a linee ancora più deduttive e all’introduzione di capi che quasi estremizzano la forza di una donna, una globetrotter, perennemente a suo agio in ogni circostanza», ha raccontato Cavazza. «È una collezione che trasmette una vibrante energia, un desiderio di vestire e piacere». Da Montecarlo a Dubai, da New York a Shanghai, c’è lo spirito delle città più cool. Che entra in connessione con landscape da sogno come i deserti dell’Oman e del Sahara, frontiere orientali e occidentali.

A questa vocazione corrispondono tessuti che costruiscono silhouette capaci di trasmettere la potente carica femminile, tipica dello stile Genny. Lini lurex, organze sfrangiate, tocchi di piume e strass per vezzi eleganti. Centrale è la nuova declinazione della maglia blockchain, costantemente reinterpretata dall’estro creativo di Sara Cavazza, in questo caso con una verve sporty-glam che ne ridimensiona le forme e la rende ancora più sensualmente dinamica. La palette di colori presenta riverberi metallici preziosi dell’oro e del platino e si affianca a un bilanciato gioco tra le neutralità di bianco, beige e nudo e le tinte brillanti e sature dei fascia, verde, arancio e azzurro polvere.

Ispirazione per la donna Genny sono le icone anni Novanta con il loro charm globale, da Jerry Hall a Iman. Ed è in questo contesto che assumono sempre più rilevanza gli accessori, pensati come completamento di un total look. Borse, gioielli e calzature arrivano così a rappresentare un trait d’union di stile che riporta i codici dell’eleganza brillante della Maison, dove il gusto è è un piacere da assaporare con personalità.