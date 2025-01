Blumarine secondo David Koma

Nella sua prima collezione per Blumarine, David Koma rivela una visione audace che dialoga con la tradizione della maison, reinterpretandola con un approccio sofisticato e contemporaneo. La Pre-Fall 2025 si presenta come un omaggio al guardaroba milanese, un’ode all’eleganza intergenerazionale che caratterizza lo stile di una città in cui il gusto si trasmette di madre in figlia, evolvendosi con naturalezza. In questa nuova narrazione, Koma esplora un glamour disinvolto e sensuale, declinando i codici distintivi della maison in chiave moderna e stratificata.

Il cardigan, emblema iconico di Blumarine, si trasforma in una dichiarazione di stile: realizzato in piume di struzzo, shearling o cavallino effetto cashmere, diventa una morbida giacca in maglia o un twinset raffinato. Le texture furry, omaggio agli animali domestici che popolano le strade di Milano, si arricchiscono di stampe leopardate e ironiche decorazioni «Woof» e «Miao», creando un dialogo tra lusso e giocosa leggerezza. L’animale, simbolo ricorrente, si concretizza anche in immagini di levrieri Borzoi e gatti Bengala, che conferiscono un tocco di vivace intimità.

La collezione si spinge poi oltre, reinterpretando il concetto di workwear e abiti da sera con una sofisticata inversione dei materiali e delle silhouette. Little black dress in neoprene sporty, tailleur in filato merino e completi in denim con dettagli shearling dimostrano un audace gioco di contrasti. La stessa logica permea anche gli accessori: borse dalle silhouette scultoree, come la Kiss Me a forma di labbra, e collane rosario ispirate all’iconografia italiana si intrecciano con dettagli irriverenti, come ciondoli «Miao» e sandali boudoir decorati da piume e shearling.

L’omaggio alla storia di Blumarine si traduce nell’uso del pizzo, dai motivi d’archivio alle costruzioni sartoriali di abiti da sera, mentre pattern floreali e cristalli conferiscono un’aura sognante ai capi. Le finiture hardware a forma di rose e farfalle sigillano il legame con il patrimonio della maison, fondato da Anna Molinari nel 1977, reinventandolo con dettagli inaspettati e contemporanei.

Nella Blumarine di David Koma persino gli accessori per animali domestici trovano spazio, dimostrando che ogni aspetto della quotidianità può essere elevato a simbolo di stile.