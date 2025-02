Teoria e pratica per come vestire i sogni

Dalle dotte citazioni di Umberto Eco a quelle dei miti classici come Icaro: i couturier a Parigi fanno sfoggio di erudizione per spiegare la genesi delle loro creazioni. Ma la vera conoscenza è quella delle mani «geniali» delle sarte negli atelier di haute couture, che da generazioni tramandano segreti e insegnano la lentezza del saper fare con metodo. Come si ricava dalle collezioni per la primavera-estate 2025 appena presentate.

Mondi in forma di abito Valentino È stata la sfilata più attesa della stagione e anche quella più discussa e variamente giudicata dalla stampa di settore. Senza dubbio, Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, alle prese con la sua primissima collezione di alta moda, è un personaggio dalle visioni potenti e dall’Io solido pertanto è difficile che la sua creatività lasci indifferenti gli sguardi e gli animi. Vertigineux, questo il nome dato al suo debutto nella haute couture, parte dalla «fascinazione delle liste e delle enumerazioni di cose, fenomeni, persone, ricordi, secondo un pensiero già espresso da Umberto Eco nel saggio Vertine della lista» spiega nel backstage. Un pretesto colto, alto, suggestivo per giustificare il suo bisogno di stratificare, richiamare, assemblare in un abito mondi, riferimenti, epoche diverse, forse perché questo è il modo che preferisce di raccontare l’abito stesso. «La couture è insidiosa, devi mantenere un equilibrio, perché è un vortice: puoi smontare tutto oppure non finire mai per raggiungere questa incredibile rappresentazione della bellezza».