Tutto su SEPHORiA, l'evento beauty milanese firmato Sephora

SEPHORiA si prepara a lasciare un segno indelebile anche in Italia con la sua prima edizione milanese. Dopo il successo travolgente dell’evento tenutosi in Francia nell’ottobre scorso, che ha visto la partecipazione di oltre 4.600 visitatori, Sephora sceglie il cuore di Milano per accogliere il proprio pubblico dal 28 al 30 marzo, trasformando The Mall in Porta Nuova in un vibrante palcoscenico dedicato alla bellezza.

L’evento promette di essere molto più di un semplice appuntamento per appassionati di beauty: un viaggio sensoriale in una «Beauty Funhouse», uno spazio esclusivo dove i partecipanti potranno immergersi in esperienze uniche offerte dai brand più iconici del panorama internazionale. Con oltre 3.000 metri quadrati dedicati a make-up, skincare, haircare e fragranze, SEPHORiA celebra l’universo della bellezza in tutte le sue forme, incarnando i valori di creatività, inclusività e innovazione che contraddistinguono il marchio Sephora.

Saranno oltre 35 i brand leader del settore a partecipare all’evento, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le ultime innovazioni e tendenze attraverso dimostrazioni interattive, masterclass esclusive e consulenze private con founder ed esperti di fama internazionale.

Le quattro aree servizi, curate nei minimi dettagli, accoglieranno i partecipanti con sessioni di trucco personalizzate, trattamenti skincare innovativi e consulenze sulla cura dei capelli, per un’esperienza di bellezza totale e su misura.

Sephora Collection — emblema dell’accessibilità e della qualità dell’azienda — sarà uno dei protagonisti indiscussi dell’evento, con una gamma di prodotti capaci di coniugare creatività, performance e sostenibilità. Ad arricchire l’atmosfera, un’estetica vibrante e colorata, che riflette appieno lo spirito giocoso e accattivante dell’universo SEPHORiA.

«Quest'anno, SEPHORiA fermerà per la sua tappa europea a Milano per la prima volta, pronta a catturare i cuori degli amanti della bellezza. Siamo entusiasti di accogliere la nostra community in questa prima edizione italiana di questo evento beauty attesissimo, che permetterà al pubblico di immergersi nel nostro mondo e vivere i nostri valori» ha dichiarato Beyhan Figen, Direttore Generale di Sephora Italia. »Non vediamo l'ora di aprire le porte di questo evento magico e offrire un'esperienza di bellezza indimenticabile alla nostra community italiana insieme a molti dei migliori brand beauty del panorama mondiale».

L'evento sarà aperto al pubblico il 28 marzo, dalle ore 18 alle ore 21, il 29 marzo, dalle ore 9 alle ore 22.30, e il 30 marzo, dalle ore 10 alle ore 20. SEPHORiA sarà accessibile tramite fasce orarie di tre ore. Ogni sessione offrirà un’esperienza intima e coinvolgente, culminando con la consegna di un’esclusiva gift bag contenente una selezione curata dei migliori prodotti dei brand Sephora.

I biglietti saranno in vendita dal 29 gennaio alle ore 9.00 solo su TicketOne al costo di 60 euro (più eventuali diritti di prevendita e tasse aggiunte al momento dell'acquisto).