Torna per una seconda edizione la Milano Beauty Week, in scena dal 26 settembre al 2 ottobre. Un’occasione per il capoluogo lombardo di celebrare la bellezza e un settore che solo in Italia ha raggiunto i 13,3 miliardi di euro, con una crescita del 12,4% rispetto al 2021. Basti pensare che il 65% della popolazione europea usa (spesso senza nemmeno saperlo) make-up prodotto nel nostro Paese.

Un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che nasce con l’intento di promuovere i valori e le caratteristiche che rendono la filiera cosmetica un’eccellenza del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo.

Dopo il successo della prima edizione lo scorso maggio - oltre 10.000 visitatori per un totale di oltre 900 eventi che hanno coinvolto più di 100 aziende - Palazzo Castiglioni si aggiunge a Palazzo Giureconsulti nel ruolo di hub per accogliere aziende e visitatori. Nei suoi spazi si svolgerà infatti il congresso scientifico Dermocosm con focus sulla pelle a 360°; le iniziative di raccolta fondi a favore de La forza e il sorriso Onlus - «Beauty gives back» e «Love is in the hair» - e la mostra Viaggio nella Profumeria Italiana organizzata dalla Federazione Nazionale Profumieri.

Palazzo Giureconsulti ospiterà invece un salone di bellezza con attività, trattamenti ed esperienze esclusive; laboratori olfattivi e floreali; l’iniziativa sostenibile «Never Ending Beauty» che prevede lo scambio di flaconi vuoti con nuovi cosmetici a marchio Milano Beauty Week, prodotti e omaggiati dalle aziende terziaste eccellenza della filiera del made in Italy; uno spazio per i talk e un Wellness Lodge dove risvegliare ogni mattina il proprio corpo con energia grazie a yoga e automassaggi.

La seconda edizione di Milano Beauty Week coinvolgerà anche il resto della città attraverso iniziative disseminate in spazi commerciali ma anche luoghi d’arte e cultura. Ne sono un esempio il Festival dei Profumi (26 settembre, Piccolo Teatro Strehler) e la proiezione di Edward Mani di Forbice in Odorama (29 settembre, Il Cinemino).

«Ci prepariamo a una seconda edizione di Milano Beauty Week che, consolidando l’obiettivo di diventare una ricorrenza annuale accreditata tra le week milanesi, racconterà un incredibile settore come il nostro, in grado coi suoi prodotti non solo di accompagnare quotidianamente ognuno di noi nei gesti legati alla cura di sé, al benessere, all’igiene, alla prevenzione e alla protezione, ma anche di tessere incredibili legami con svariati ambiti della cultura e delle arti», ha raccontato Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week.

E non finisce qui. Dai Beauty Cube nelle strade cittadine, fino al Beauty tram, alla Beauty Saturday Night, ai tour olfattivi guidati alla scoperta dei profumi di Milano, alle passeggiate olfattive tra le boutique di profumeria, la Milano Beauty Week dà vita a «un mosaico che ci permetterà davvero di affermare “Milano is beauty”».

Dello stesso parere Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, che ha dichiarato: «Milano Beauty Week è l’appuntamento che vuole contribuire ad affermare il comparto della cosmesi come una delle eccellenze del Made in Italy: un settore che genera ricchezza e valore per l’intero Paese, crea occupazione, investe costantemente in ricerca e innovazione ed è riconosciuto in tutto il mondo per gli elevati standard della sua offerta. Grazie al supporto di istituzioni, partner, patrocinanti, sostenitori, sponsor e di tutte le aziende che hanno aderito al progetto, oggi abbiamo avuto un assaggio de La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere. Raccoglieremo il testimone dalla Milano Fashion Week per celebrare e (ri)scoprire le sfaccettature della cosmesi, un’industria che fa bene al Paese».

«A caratterizzare il successo del Beauty Made In Italy sono la qualità, l’innovazione e gli elevati standard di sicurezza dei prodotti. È importante trasmettere questi stessi valori ai consumatori e la Milano Beauty Week può facilitare la condivisione di novità e tendenze, per aiutare un acquisto più consapevole», ha aggiunto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

Seguito da Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana che racconta: «Siamo contenti di patrocinare per il secondo anno la Milano Beauty Week. La moda e la cosmetica sono due industrie strategiche per il nostro Paese, fortemente interconnesse ed entrambe volte alla continua ricerca della bellezza; ricerca considerata ad ampio spettro, in cui estetica ed etica sono intrecciate in maniera indissolubile. La moda sta partecipando attivamente alla ridefinizione del concetto di bellezza mettendo al centro la valorizzazione della diversità e la sostenibilità, valori fortemente condivisi anche dal settore beauty».