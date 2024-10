Come prendersi cura del proprio sorriso

Il sorriso, uno dei gesti più semplici e potenti che l’essere umano possa offrire, viene celebrato ogni anno il primo venerdì di ottobre con la Giornata Mondiale del Sorriso. A lui, simbolo di calore e gioia universale, è dedicato questo giorno speciale, che trova eco in una celebre frase di Audrey Hepburn: «Il sorriso è l'accessorio più bello che una donna possa indossare».

Il sorriso, infatti, non è solo un riflesso dell’anima, ma un autentico elisir di benessere, capace di regalare multi-benefit non solo allo spirito ma anche al corpo. Sorridere attiva le endorfine, quei preziosi ormoni del buonumore, stimolando una sorta di allenamento facciale attraverso l’attivazione di numerosi muscoli, trasformandosi così in una "face gym" naturale e in un anti-aging per eccellenza. Ma anche il sorriso richiede cura e dedizione.

Dopo gli anni segnati dall’uso costante delle mascherine, l’attenzione alla bocca e alla sua salute è cresciuta in modo significativo, portando il settore dell’oral care a evolversi in quello che oggi viene definito «oral beauty». Non si tratta più solo di salute, ma di una visione olistica che abbraccia l’idea di una bocca non solo sana ma anche esteticamente perfetta.

Come spiega la dottoressa Giulia Bormida, rinomata odontoiatra: «Un bel sorriso naturale è quello in cui c’è armonia tra denti, gengive e tessuti periorali. Tutto deve essere in equilibrio: dalla forma e dimensione dei denti, alla festonatura delle gengive, fino alla perfetta simmetria con le labbra».

La prevenzione resta la chiave, e non solo per la salute, ma anche per la bellezza del sorriso. La cura quotidiana con prodotti specifici e una dieta bilanciata possono fare miracoli: limitare zuccheri e carboidrati, favorire alimenti ricchi di minerali, bere molta acqua, sono tutte azioni fondamentali per mantenere i denti forti e brillanti.

L’igiene orale, poi, non può essere trascurata. Come sottolinea la dottoressa, una routine corretta deve includere strumenti come spazzolino elettrico, filo interdentale espandibile e mousse remineralizzante per rinforzare le superfici dentali. Inoltre, l’uso del bite durante il sonno protegge i denti dall'usura causata da bruxismo e digrignamento.

Un altro pericolo per il sorriso è l'erosione chimica, spesso causata dall’eccessiva assunzione di bevande acide o da problemi digestivi come il reflusso. Per evitarla, l’esperta consiglia di attendere almeno 30 minuti prima di lavare i denti dopo il consumo di alimenti acidi e di sciacquare la bocca con una soluzione di acqua e bicarbonato in caso di vomito, evitando così di danneggiare lo smalto.

Prendersi cura del proprio sorriso non è quindi solo un gesto di bellezza, ma un vero e proprio atto di amore verso sé stessi, che va inserito nella propria routine di cura quotidiana. Denti e gengive meritano la stessa attenzione che dedichiamo alla nostra pelle. E così come scegliamo con cura i migliori prodotti per il viso, anche il nostro beauty case dovrebbe includere gli strumenti giusti per un sorriso perfetto: spazzolino elettrico, filo interdentale, scovolini e dentifrici delicati.