Le pettinature in voga per questo autunno 2024

Effetto bagnato e punte all’insù: così possiamo riassumere in due parole le tendenze che accompagneranno le acconciature di questo autunno 2024.

Per le amanti dei raccolti siamo nel periodo giusto, tra chignon elaborati, code alte e trecce vaporose, i capelli legati sono ormai un vero e proprio statement. Come suggeriscono le passerelle, per creare un’acconciatura pulita ed elegante l’effetto bagnato è fondamentale, ed è un raccolto che anche Bella Hadid ama particolarmente riprodurre nel suo tempo libero. Molti, sopratutto i più giovani, per ottenere un effetto più casual preferiscono abbellire l’acconciatura raccolta con delle clip colorate e fantasiose liberando il proprio stile personale. Chi invece ha voglia di osare, può sempre riprodurre delle sensuali onde anni ’20 per un look originale e di classe.

Se invece si preferisce il capello sciolto, basta arricciare le punte all’insù per un effetto glam da vera Barbie, come ha abbondantemente promosso Margot Robbie durante la sua tournée del film.

