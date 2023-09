Armani a Venezia, solo per una notte

Contento e commosso. Giorgio Armani, dall’alto della sua statura di designer e imprenditore di fama globale, non ha nascosto le sue lacrime di gioia al memorabile evento veneziano: la One Night Only Venezia, progetto itinerante iniziato a Londra nel 2006 e proseguito a Tokyo (2007), Pechino (2012), Roma e New York (2013), Parigi (2014), Dubai (2021) e approdato quest’anno in laguna. In un periodo speciale, non a caso in settembre, durante la Mostra del cinema. «Linguaggio che amo moltissimo, una passione trasmessami dai miei genitori» rammenta Armani. «Mi ricordo quando, ancora agli inizi della mia carriera, ho ricevuto i primi flash sul red carpet del lido con attori e registi importanti. Invidio molto chi sa raccontare storie che rimangono nel cuore e nella mente della gente per tutta la vita».



Indelebile sarà anche il racconto dell’eleganza e del concetto di femminilità secondo Armani, declinato attraverso 65 modelli della collezione di haute couture Armani Privé, presentata all’Arsenale, all’interno delle tese delle Nappe, alla presenza di un parterre stellato e internazionale. A seguire, un after party per più di 700 ospiti con performance dal vivo dell’irlandese Róisín Murphy e Dj set di Mark Ronson, noto per le sue collaborazioni con Amy Winehouse, Lady Gaga, Adele. Senza dimenticare l’elogio dello stilista alla città: «Venezia con la sua fragilità ha il merito di suggerire sentimenti nascosti che tutti abbiamo bisogno di recuperare e manifestare senza indugio».