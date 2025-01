Pitti 107: le scarpe più belle

Nell’universo dell’eleganza contemporanea, le calzature occupano un posto privilegiato, rappresentando molto più di un semplice accessorio. Lo dimostrano i numerosi brand che hanno scelto Pitti 107 per presentare i loro nuovi modelli, in un continuo dialogo tra artigianalità e tecnologia.

Ne è un esempio Superga, che a 100 anni dalla nascita della sua prima calzatura, sceglie di rendere omaggio a quel modello, risvegliando l’icona delle origini e riproponendola in un incontro di sapienza artigianale e cura meticolosa che prende forma tra il verde di un territorio che pulsa a proprio ritmo, il bianco di una tela tutta da vivere e il rosso che ne forgia la resistenza vulcanizzata. Il risultato è La Superga 1952, già ultra fotografata dal pubblico di Fortezza da Basso.

Rimane legata all’universo dello sport, ma traendo ispirazione dagli anni Novanta, la collezione firmata STKN, linea sperimentale del brand di calzature toscano Stokton. Forma originale di design puro e innovazione tecnologica uniscono semplicità e sofisticatezza declinate in tre modelli pronti a diventare i must have della prossima stagione invernale. Reverse si presenta così come il perfetto mix and match per una calzatura che fonde comfort e stile, mentre Skater combina l’energia e la robustezza del basket con il carattere e la funzionalità del mondo dello skate. Infine, Venus con le sue forme morbide e ondulate evoca una sensazione di movimento fluido e continuo, evidenziato anche dalle intense declinazioni cromatiche.

Si articola invece in quattro temi principali la collezione Autunno Inverno 2025 firmata Valsport. Da «Multipop Color» audace e giovanile, che riflette la cultura street style a «Retro Minimal Urban», uno stile vintage ed elegante. Da «Earth Color» che rievoca la connessione con l’ambiente naturale a «Urban Foggy» che evoca l’atmosfera grigia e raffinata della città moderna. Tra le novità la Tournament Cortina, anche nella versione Mid. Una vera e propria sneaker per l’inverno, rivestita internamente in morbida eco-pelliccia, che assicura un comfort superiore anche per le temperature più basse.

Totalmente «Made in Torino», le scarpe ideate dal ventenne Federico Priarone —fondatore e designer di Le Signe — incarnano appieno il tema centrale di questa edizione di Pitti: il fuoco. Le XXL Nerone presentano infatti una suola vulcanizzata multicolore e lacci extralarge, bruciacchiati a mano con una fiamma ossidrica, in quella che si presenta come una vera e propria performance artistica, dove il processo diventai volto della resa estetica finale.

La sintesi perfetta tra tradizione artigianale e design contemporaneo è anche alla base della proposta Autunno Inverno 2025 di Pantofola D’Oro, a partire dal nuovo modello Penalty, rivisitazione dell’iconica sneaker che conserva il suo design originale, arricchito però con una tomaia in pelle e inserti in suede dai colori contrastanti. A questa si aggiungono Terrace 2.0, ispirata al terrace-wear degli anni Ottanta, a celebrare il ritorno del calcio nella moda e New Superstar, modello emblema dell’heritage Pantofola D’Oro che richiama le calciature storiche con i tacchetti, e si presenta nei toni del grigio, marrone e blu.









