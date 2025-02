Occhi puntati su Mido 2025

Da sabato 8 a lunedì 10 febbraio, Fiera Milano Rho ospita MIDO 2025, il più grande salone internazionale dedicato all’eyewear. Con oltre 1.200 espositori provenienti da più di 50 paesi e visitatori attesi da 160 nazioni, l’evento si conferma come il palcoscenico privilegiato per l’intera filiera produttiva dell’occhialeria, un settore che in Italia vale oltre 5 miliardi di euro e impiega circa 19.000 addetti.

L’edizione 2025 segna un’importante espansione, con 1.000 metri quadrati in più di spazio espositivo e otto aree tematiche che accolgono i grandi brand della moda, designer indipendenti, produttori di lenti, macchinari e accessori. Tra le novità più attese, il padiglione 6 ospiterà una nuova piazza ispirata ai borghi italiani e dedicata alla sostenibilità. I padiglioni 2 e 4, sede dell’area Design, sono invece stati riorganizzati per ampliare gli spazi espositivi e accogliere nuovi ingressi.

Sabato 8 febbraio, alle 17, la Fashion Square del padiglione 1 sarà inoltre il palcoscenico dei MIDO Awards, tra cui il Best Store Award per l’eccellenza nell’esperienza d’acquisto, lo Stand Up For Green per lo stand più sostenibile e il Certified Sustainable Eyewear (CSE) Award dedicato all’eyewear eco-friendly. Grande attesa anche per il debutto del Sergio Cereda Design Award, rivolto ai giovani talenti italiani dell’eyewear design.

Il rinnovato The Vision Stage ospiterà conferenze e workshop con esperti del settore. Tra gli appuntamenti chiave, il focus sulle tendenze con Alessandra Albarello, l’incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per la presentazione della mostra The Lens of Time e il convegno sull’inclusione curato da ANFAO con Paolo Ruffini. Grande attenzione anche alla sostenibilità, con un panel dedicato al ruolo dei criteri ESG nell’industria dell’occhialeria e la presentazione delle tendenze future con lo studio STEPIC Innovations 2026 di WGSN.