Le it bag dell'autunno 2023

«Se c’è una cosa che ha resistito a tutte le innovazioni tecniche dai tempi del medioevo, è la borsa delle donne» scriveva Isaac Asimov nel 1953 nel suo Abissi d’acciaio. A 70 anni esatti dalla dichiarazione del maestro della fantascienza, le borse continuano a rappresentare l’accessorio più amato. Fonte di profitto per le maison di moda, le borse riescono là dove il pret-a-porter a volte fallisce, agendo da unificatore. Con la nascita del termine «it bag», l’accessorio principe dell’universo femminile (e sempre più spesso maschile) si è trasformato in icona. Un oggetto del desiderio che al contempo funge da status symbol.

Scegliere un determinato modello di borsa dice molto di chi la indossa. Trasmette un senso di unicità. Una it bag può segnare epoche e generazioni, non limitandosi semplicemente a riflettere il gusto della società del tempo, ma anticipandolo e modellandolo. Una borsa può così diventare un simbolo di stile e identità, ma anche un investimento finanziario. I costi - sempre più proibitivi - in genere mantengono o addirittura aumentano il loro valore nel tempo, diventando oggetti da collezione. Immediatamente riconoscibili, ambite e desiderate, le it bag sono l'emblema di un lusso duraturo che trascende le fugaci tendenze della moda.

Non tutte le borse sono però destinate a diventare it bag. E non esiste una formula perfetta per il successo di qualsiasi accessorio. L'idea principale è che abbia una forte caratteristica di design che la renda immediatamente riconoscibile: può essere qualcosa di ovvio come un logo, o qualcosa di più sottile, come una chiusura o la sua forma e dimensione. Sono numerosi gli esempi che vengono alla mente, a partire dalla Saddle di Dior, disegnata nel 1999 da John Galliano e rilanciata, sulla vena di nostalgia che sta permeando la moda negli ultimi anni, dall’attuale direttore creativo Maria Grazia Chiuri nel 2022. Recentemente scomparsa all’età di 76 anni, è impossibile parlare di it bag senza menzionare il contributo di Jane Birkin a rendere indimenticabile il modello di Hermes che oggi prende il suo nome.

Ma quali sono allora le borse che si stanno facendo spazio in questo autunno inverno 2023/24? Partendo dalle tendenze dettate dalle passerelle e dai grandi conglomerati della moda, Panorama ha selezionato alcune delle it bag del momento.

Prada