Dsquared2 e Safilo presentano la nuova collezione eyewear

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, Dsquared2 e Safilo hanno presentato la nuova Collezione Primavera/Estate 2024 Eyewear, dedicata principalmente al mondo giovani e «streetwear». Un ventaglio di proposte diverse, ma al tempo stesso custodi fedeli dello spirito cool e grintoso del brand. A partire dalle nuance, che spaziano dal classico nero e marrone fino alle tonalità fluo.

Accompagnato dal ritmo della DJ Producer Iride, l'evento ha visto gli occhiali protagonisti della serata, tra montature doppie e aggressive e altre vintage sottili in metallo a conferma del fatto che, al di là dello stile, oggi questo oggetto è imprescindibile, e non solo d'estate e nemmeno solo di giorno. Per l'occasione è stato presentato anche il nuovo testimonial Eyewear, l'attore Domenico Cuomo.

Il cocktail party - tenutosi presso il flagship store del brand - ha interessato numerose celebrity, influencer e giornalisti, tra loro la conduttrice Caterina Balivo, la ballerina Eleonora Abbagnato e il rapper Tony Effe.

Domenico Cuomo