Milano, Area C: confermati gli aumenti. Ticket anche nei fine settimana

Il consiglio comunale ha deliberato un nuovo pacchetto mobilità a Milano che porterà all’aumento del ticket di Area C da 5 a 7.50 euro. Gli aumenti scatteranno dopo l’estate e coinvolgeranno anche i residenti - che oggi hanno 40 ingressi gratuiti e poi accessi scontati a 2 euro: per loro varcare Area C costertà il 50% in più, 3 euro.



Sembra ormai certo anche che dal 2024 le telecamere di Area C non si spegneranno più, nemmeno durante i fine settimana.