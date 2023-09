Zelensky parla all'Onu: «Mosca vuole la guerra finale»

«Mentre la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, l'Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l'aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare alcuna nazione. L'uso delle armi deve essere limitato, i crimini di guerra devono essere puniti, le persone deportate devono tornare a casa e l'occupante deve tornare nella propria terra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu dedicato proprio al conflitto in Ucraina.

«La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari": lo ha detto il presidente ucraino, ammonendo che il rischio riguarda tutto il mondo. Non si può credere al diavolo, chiedete a Evgenij Prigozhin», ha aggiunto Zelensky attaccando il leader russo Vladimir Putin. Quindi, Zelensky ha lanciato un appello «ad agire uniti nello sconfiggere l'aggressore».

Un intervento che ha seguito quello del presidente Usa, Joe Biden: «La Russia crede che il mondo si stancherà e permetterà di brutalizzare l'Ucraina senza conseguenze. Ma vi chiedo questo: se abbandoniamo i principi fondamentali della Carta Onu per placare un aggressore, qualche Stato membro può sentirsi sicuro di essere protetto? Se permettiamo che l'Ucraina sia spartita, l'indipendenza di qualche nazione sarà garantita? La risposta è no. Dobbiamo opporci oggi a questa palese aggressione per scoraggiare altri potenziali aggressori domani»