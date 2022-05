Ore 7.50 - Altra notte di bombardamenti

Il presidente ucraino Zelensky ha parlato con un video messaggio sui social in cui ha descritto la situazione nel Donbass come «un inferno». Missili russi intanto hanno colpito diverse zone dell'Ucraina anche se la guerra sembra in una situazione di stallo con l'esercito di Mosca che avanza in maniera molto lenta e solo nel Donbass